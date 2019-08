Sesso in luna di miele, come renderlo indimenticabile

editato in: da

La luna di miele è un momento magico per qualsiasi coppia. Dopo il giorno del sì – spesso preceduto da mesi di stress, in quanto organizzare un matrimonio è tutto tranne che facile – il viaggio di nozze è l’occasione perfetta per vivere un periodo di intimità unica con il partner.

Per renderlo indimenticabile, è essenziale prendere in considerazione anche la qualità del sesso. Quali sono i consigli fondamentali al proposito? La lista è davvero lunga e, per esempio, chiama in causa le fantasie hot. Nei giorni prima della partenza, si può per esempio “giocare” a scambiarsi spunti in merito, magari accompagnati da qualche foto piccante.

Da non dimenticare è anche il ruolo della lingerie. Quando ci si sposa, molto spesso si hanno alle spalle diversi anni di storia, caratterizzati per forza di cose da momenti di affievolimento della passione. Il viaggio di nozze è un buon momento per risvegliarla, partendo come già detto dalla lingerie, che può essere scelta un po’ diversa dal solito, osando sia con lo stile, sia con i colori.

Un’altra idea per vivere dei momenti hot speciali durante il viaggio di nozze prevede il fatto di dare spazio ad alcuni giochi di ruolo. Si può, per esempio, incontrarsi presso un ristorante o un bar della località scelta per il viaggio e fare finta di essere al primo appuntamento, momento indubbiamente carico di emozioni e tensione erotica per qualsiasi coppia.

Il sesso in luna di miele può essere reso più piccante anche sperimentando nuove posizioni a letto – molto utile al proposito è raccogliere qualche informazione online sul Tantra o leggere un libro sul tema – o dedicandosi a massaggi con oli essenziali e unguenti. Il tempo non manca e, se si amano i viaggi all’insegna del comfort, si può anche avere a disposizione ambienti a dir poco suggestivi, come per esempio la vasca idromassaggio.

Dal momento che l’intimità di coppia è fatta anche di coccole, durante il viaggio di nozze è importantissimo vivere pure questi momenti, ovviamente con lo smartphone spento (per postare foto sui social ci sarà tempo al ritorno). I giorni della luna di miele sono infatti estremamente preziosi per la coppia e, se vissuti con serenità, possono aiutare a dare una svolta alla vita sessuale.