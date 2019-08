Sesso in acqua, come sfruttarlo per riaccendere la passione

editato in: da

La passione di coppia vive di alti e di bassi. Per affrontare questi ultimi, è possibile ricorrere a diverse soluzioni. Una delle più coinvolgenti prevede il fatto di vivere momenti hot in acqua.

Non importa che si parli della piscina della casa presa in affitto per le vacanze o della vasca: quello che conta è che l’atmosfera sia rovente! Fare l’amore in acqua può rivelarsi un ottimo diversivo anche per via delle posizioni che si possono sperimentare.

Un esempio utile da chiamare in causa è quello della piscina, situazione in cui è possibile vivere dei momenti di passione stellare sfruttando il bordo vasca o la scaletta. In questi frangenti, si può dare spazio a situazioni in grado di aumentare notevolmente la complicità di coppia. Fare l’amore abbracciando con le gambe il corpo del vostro lui assicura infatti un coinvolgimento di livello super!

Altrettanto eletrizzante può rivelarsi la scelta di fare sesso nella vasca da bagno. In questo contesto si ha sicuramente meno spazio rispetto a quello della piscina. Ciò non vuol dire che l’esperienza non meriti di essere provata! Anzi, fare l’amore nella vasca da bagno può rappresentare un modo per riscoprire la propria carica passionale, gestendo il ritmo del rapporto mentre siete sedute sul partner.

Se si opta per questa alternativa, per accendere la passione conta tantissimo la situazione di partenza. Ciò significa allestire il bagno con candele e luci soffuse. Molto utile è anche il ricorso a un olio essenziale. Tra le profumazioni dall’effetto afrodisiaco, è possibile ricordare la rosa, il palissandro, il legno di cedro e il neroli.

Un’ulteriore alternativa stuzzicante è quella della vasca idromassaggio. In questo caso, grazie alle bollicine e ai getti d’acqua è possibile sperimentare una stimolazione a dir poco piacevole. Inoltre, grazie al maggior spazio a disposizione, si ha modo di sbizzarrirsi con i preliminari e, perché no, chiamare in causa anche dei sex toys impermeabili per rendere il tutto ancora più hot e divertente.

Attenzione: fare l’amore in acqua è molto eccitante, ma non annulla il rischio di gravidanze indesiderate! Per questo motivo, è opportuno che il partner indossi il preservativo prima di entrare in piscina o nella vasca.