Il sesso dopo l’intervento alla prostata

Buongiorno! il 16 dicembre 2015 ho subito un intervento intervento su prostata al laser. A oggi non ho recuperato appieno le mie funzioni, tra cui quella sessuale… secondo Lei è normale? E quanto tempo si prevede possa impiegarsi per riprendere (se si riprende) il tutto normalmente? Grazie infinite e buon lavoro.

Gentile utente,

vorrei partire con il presupposto che essendo psicologo psicoterapeuta, il mio ambito di intervento è esclusivamente trattare le disfunzioni sessuali quando le stesse hanno origine psicologica o quantomeno integrata (psicologica e medica).

La sua domanda è piuttosto specifica quindi cercherò di risponderle come meglio posso.

Nella comunità scientifica è un atto un dibattito acceso rispetto a quello che è il suo dubbio, cioè cosa accade o dovrebbe accadere alla sessualità in seguito a un intervento laser alla prostata.

Secondo alcune correnti in seguito al trattamento con laser della prostata vengono evidenziati miglioramenti nella capacità di erezione nei pazienti, secondo altre l’effetto collaterale del laser è rappresentato dalla perdita, più o meno completa e definitiva, dell’eiaculazione, che solo in alcuni casi può essere recuperata nel tempo.

Inoltre nel suo quesito mi parla di “funzioni sessuali” quindi non posso sapere se parliamo esclusivamente di problemi eiaculatori o esistono altre difficoltà sessuali.

Ritengo che un urologo o magari l’equipe che ha seguito il suo percorso medico potrebbe aiutarla più di quello che posso fare io in quanto le mie competenze, come detto in precedenza, non mi permettono di essere maggiormente esaustivo rispetto ai suoi dubbi.