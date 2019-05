Sesso, 8 cose da non fare mai sotto le lenzuola

editato in: da

Anche quando si parla di sesso ci sono delle regole che vanno rispettate e che non andrebbero mai trasgredite.

Se in amore e in guerra tutto è concesso, è anche vero che sotto le lenzuola ci sono delle cose che non andrebbero mai fatte, non solo per godersi al meglio il momento, ma anche per non rovinare l’intesa con il partner. A volte basta una parola fuori luogo oppure un gesto fatto senza pensare, per distruggere irrimediabilmente un momento che sembrava perfetto.

Avete in programma una serata speciale e non volete sbagliare? Ecco allora 8 cose da non fare mai (ma proprio MAI) quando siete in intimità con il partner.

1. Fare paragoni con il passato – Il sesso con il vostro ex era molto più passionale? Evitate di dirlo, soprattutto quando siete sotto le lenzuola, paragonando le esperienze passate con quelle del presente. Il divieto vale anche se l’ex era terribile a letto. Lui potrebbe pensare che se vi lascerete potresti sminuirlo davanti ad altri uomini.

2. Parlare della vostra esperienza in materia di sesso – Anche se avete avuto molte relazioni e vi sentite delle donne esperte ed emancipate, evitate di vantarvi con il vostro partner. Soprattutto le prime volte che vi trovate in intimità lui potrebbe sentirsi intimidito.

3. Non partecipare – Il sesso è divertimento e coinvolgimento, per questo un uomo ha bisogno di sentirsi desiderato. Se rimanete impassibili e non prendete l’iniziativa, difficilmente la situazione migliorerà, al contrario, non farà che peggiorare.

4. Dire che non vi piace il suo corpo – Anche gli uomini sono sensibili per quanto riguarda la fisicità, per questo cercate di essere delicate volete fargli notare qualche rotolino di grasso in più o un po’ di pancetta. Soprattutto non fatelo mentre state condividendo l’intimità, potrebbe rimanerci male

5. Trattarlo come un robot – Oggi i tempi sono cambiati e le donne vogliono godere appieno della propria vita sessuale. Questo però non significa che dovete trattare il vostro partner come un robot al vostro servizio, deputato solo a regalarvi un orgasmo.

6. Dargli ordini – Gli uomini detestano ricevere comandi, soprattutto sotto le lenzuola. Per questo evitate di dargli indicazioni su ogni gesto che compie, cercate invece di fargli capire cosa vi piace e cosa no in modo delicato e senza esagerare.

7. Rispondere ad una telefonata – Se l’atmosfera si è accesa e siete arrivati al dunque non è proprio il caso di rispondere al telefono, soprattutto se non aspettate una chiamata urgente.

8. Parlare troppo – Il dirty talk, gli sguardi intensi e le parole sussurrate servono a migliorare il rapporto e ad accendere la passione. Il discorso è ben diverso se non fate altro che chiacchierare tutto il tempo, magari parlando di altro proprio quando lui sta cercando di sedurvi.