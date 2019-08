Sesso: come durare più a lungo a letto

editato in: da

La durata è un elemento fondamentale per la buona riuscita di un rapporto sessuale, soprattutto perché – e avrai avuto modo di constatarlo da sola – noi donne di norma siamo più lente a raggiungere l’orgasmo rispetto ai partner di sesso maschile.

Se la brevità dell’amplesso diventa un’abitudine nella coppia, il rischio è di compromettere l’intesa sotto le lenzuola.

Tecniche per durare di più

Se questo è anche il tuo problema, ti sarai chiesta se esista o meno una soluzione. Il mio consiglio è di affrontare il discorso con lui solo dopo aver provato alcuni piccoli escamotage: gli uomini – si sa – non ammettono di buon grado le proprie défaillance sessuali.

Preliminari

La cosiddetta “doppietta” nella maggior parte dei casi si rivela essere risolutiva e questo perché fattori come l’ansia da prestazione o l’eccessiva eccitazione vengono naturalmente a scemare dopo l’eiaculazione.

Meglio, però, se il primo orgasmo avviene attraverso dei preliminari e non con un rapporto completo, onde evitare il calo di interesse – e di conseguenza della libido – da parte del partner.

Strategia della distrazione

Sfrutta il potere magico della comunicazione verbale per distrarlo, al fine di ritardare il più possibile il momento clou.

Non ti sto dicendo di parlargli dei massimi sistemi o di leggergli la lista della spesa – sia ben chiaro! – ma piuttosto di raccontargli a fior di labbra quelle che sono le tue sensazioni nel baciarlo e accarezzarlo.

Mi raccomando, dosa bene le parole cercando di non stuzzicare troppo la sua fantasia: potresti ottenere l’effetto contrario!

Posizioni migliori

Non trascurare l’importanza della posizione assunta durante il rapporto, cercando di evitare, almeno nella fase iniziale, le sue preferite. Generalizzando direi un no secco alla tanto amata “pecorina”.

Se stai sopra invece puoi controllare la forza e l’intensità delle spinte, andando, in questo modo, a prolungare l’atto.

Cosa dice la scienza: curiosità

Sull’argomento “durata”, si è espressa anche la scienza, attraverso studi che hanno portato a conclusioni alquanto curiose.

Secondo gli scienziati che hanno collaborato a una ricerca pubblicata nel 2010 sul Journal of Sexual Medicine, gli uomini con la pancetta durerebbero in media 5 minuti in più rispetto alla popolazione maschile più in forma. Merito di un ormone femminile, l’estradiolo, che consentirebbe di ritardare l’orgasmo.

Modestamente sono sempre stata del partito “uomo con la pancia”!

Uno studio comparso nel 2004 su Adult Urology rivela l’efficacia della circoncisione da adulti nella durata delle prestazioni.

Senza arrivare a certe esagerazioni, anche la dieta risulterebbe fondamentale. Una ricerca della Yale Medical Journal ha dimostrato, infatti, che chi segue una dieta vegetariana ha il doppio della potenza e del controllo sessuale rispetto a chi consuma solamente proteine.

Gli Esercizi di Kegel – di cui avrai già sentito parlare in quanto utili per rinforzare il pavimento pelvico – servirebbero anche ad aumentare la durata dei rapporti.

Una ricerca realizzata dallo European Congress of Urology di Stockholm, infatti, ha mostrato come in sole 12 settimane l’allenamento costante ha aiutato a migliorare le prestazioni di un campione di uomini tra i 19 e i 46 anni, con un incremento da 31,7 secondi a 146,2 secondi.

Prima di chiudere, ti raccomando di prendere i consigli che hai appena letto come una soluzione transitoria, in attesa di fare riferimento a un sessuologo o un andrologo, il cui parere è indispensabile soprattutto se il problema persiste o si aggrava.

Buon divertimento ;)

La tua Sensual Coach