Sentimenti: come capire se vuole sposarti

editato in: da

Sei innamorata alla follia, guardi il tuo lui e ti ritrovi a sognare un abito bianco e un anello al dito. Hai voglia che la vostra relazione cresca all’interno di un matrimonio, ma non ne avete mai parlato apertamente e non sai se lui è dello stesso parere. Esistono degli indicatori chiave che potranno farti scoprire se il tuo partner è predisposto al matrimonio e se vuole fare il grande passo proprio con te.

Cosa dice quando parlate di matrimonio?

Fai attenzione ai discorsi che fa il tuo ragazzo quando viene fuori l’argomento matrimonio. Se lui fa progetti sull’acquisto di una casa o sul desiderio di avere dei figli, è buon segno: significa che pensa a un’evoluzione della vostra relazione. Se, invece, quando si parla di matrimonio tende a evitare l’argomento o a drammatizzare, elencandoti tutti gli aspetti negati del matrimonio, sicuramente non è ancora pronto né predisposto a volerti sposare.

Come si comporta con la tua famiglia?

Osservare come si comporta con i tuoi genitori è molto importante. Un uomo che desidera condividere la propria vita con te accetta di buon grado la compagnia della tua famiglia, non si sottrae a una relazione diretta con i tuoi genitori e cerca di piacere non solo a te, ma anche ai tuoi familiari.

Come si comporta con te?

Un partner che desidera condividere una parte della sua vita con te sa essere attento alle tue esigenze e conduce uno stile di vita che riflette una ricerca di stabilità nella relazione di coppia. Non fidarti di chi promette mare e monti, ma poi non è in grado di concretizzare. Diffida anche da chi preferisce divertirsi in modo futile, piuttosto che costruire basi solide per poter essere in condizione di affrontare una vita a due. A meno che non ti voglia solo divertire anche tu.