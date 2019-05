Relazioni di coppia: 5 cose che aumentano il piacere

editato in: da

Alla base di ogni relazione felice deve esserci una buona vita sessuale. Se state attraversando un momento di crisi, ecco 5 consigli per aumentare il piacere di coppia.

Complicità, sentimento e fiducia sono degli elementi imprescindibili per una vita di coppia felice, ma non bisogna mai sottovalutare il ruolo giocato dal sesso. L’attrazione fisica è infatti una componente essenziale in una relazione, e va continuamente coltivata. Se negli ultimi tempi le cose con il vostro partner non vanno particolarmente bene, provate a sistemare le cose proprio partendo dalla vostra intimità. Ecco 5 cose che potrebbero aiutarvi ad aumentare il piacere di coppia.

Il dialogo è alla base di tutto. Nella vita di tutti i giorni, così come in camera di letto, cercate sempre di comunicare con il vostro partner. Fatevi raccontare le sue fantasie e fate lo stesso con le vostre, senza provare imbarazzo: vi renderà ancora più complici.

Provate delle nuove posizioni. La noia e la routine sono grandi nemici del sesso: provate a combatterli spingendovi un po’ oltre il solito missionario. Se proprio non volete acquistare il celebre kamasutra, vi basterà buttare un occhio in rete: alternate le posizioni pensate per il piacere maschile a quelle che invece permettono alla donna di raggiungere con maggior facilità l’orgasmo, così da essere entrambi soddisfatti ed appagati.

Date più spazio ai preliminari. Un rapporto sessuale va vissuto nella sua totalità: lasciatevi quindi trasportare dalla fantasia e dedicate più tempo a quanto viene prima e dopo l’atto in sé.

Non sottovalutate il sexting. Se vivete una relazione a distanza, o anche semplicemente se volete solleticare la fantasia del vostro lui, provate a inviare delle foto sexy: le chat bollenti potrebbero giovare molto alla vostra vita sessuale, aumentando il piacere dell’attesa e facendo riscoprire ad entrambi dei nuovi lati del partner.

Guardate insieme un film erotico. Molto probabilmente lui non ve lo chiederebbe mai, ma potreste sorprenderlo voi proponendo di guardare insieme un film a luci rosse: questa esperienza potrebbe unirvi ancora di più, e perché no, rivelarsi anche una buona fonte d’ispirazione.

Insomma, per migliorare la vostra vita sessuale non c’è bisogno di grandi sforzi, ma dovete essere pronte, prima di tutto, a lasciarvi andare e ad abbandonare quelle inibizioni che vi hanno spesso frenate.