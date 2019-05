La prima volta, come la vivono gli uomini e le donne

editato in: da

Fare l’amore per la prima volta è sempre una grande emozione. Un momento magico che uomini e donne vivono in modo differente.

Quel brivido, quelle sensazioni mai provate fino ad ora, la paura di non essere all’altezza, il sudore freddo e il sangue che ribolle. La prima volta è un vero e proprio “campo da gioco” e quasi tutti si sentono impreparati, in un mix di imbarazzo e voglia di scappare. Come vivono la prima volta gli uomini? C’è differenza tra noi e loro? Certo, ricordatevi sempre che loro provengono da Marte e noi da Venere!

Gli uomini hanno, naturalmente, una maggiore autostima la prima volta che sperimentano l’amore mentre le donne sono più restie e impacciate. Sono tante le donne che si sono pentite della loro prima volta, di aver bruciato le tappe troppo presto e di aver scelto un partner sbagliato che non si è rivelato il tanto atteso “principe azzurro“.

Il consiglio è quello di non buttarsi nelle situazioni senza essere sicure al 100%, la prima volta è un momento che vi rimarrà impresso nella mente per sempre e non dovete sentirvi obbligate da nessuno. Il corpo, la testa e il cuore sono solo vostri e devono parlare all’unisono per farvi vivere un’esperienza indimenticabile.

Gli uomini, invece, vivono la prima volta in modo più leggero e divertente. Le preoccupazioni arrivano, però, nel post-rapporto dove hanno il rimorso di non essere stati troppo “selvaggi e appassionati”, ma di aver eseguito semplicemente il “compitino” imposto.

Solo una cosa abbiamo in comune durante la prima volta tra le lenzuola: la goffaggine e la timidezza di quei momenti, impossibile per entrambi da dimenticare. La prima volta, nel bene o nel male, ci lascia una vera e propria impronta che porteremo, inconsapevolmente, sempre con noi.

I baci appassionati, i segreti inconfessati, le prime farfalle nello stomaco e quella sensazione di libertà e ribellione che rende l’adolescenza di chiunque un periodo così meravigliosamente difficile e emozionante.