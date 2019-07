Passione a letto: cosa fare prima di dormire per aumentare l’intesa

editato in: da

Per rendere la coppia solida e creare un legame che duri per sempre è fondamentale aumentare l’intesa e la passione.

Come? Semplicemente mettendo in pratica alcuni validi consigli che permettono di ritrovare l’armonia, accendere il desiderio e consolidare il rapporto, consentendogli di affrontare le prove più dure. La fine della giornata è il momento in cui siamo più stanchi, ma anche quello in cui abbiamo la possibilità di trascorrere del tempo con il partner.

La prima cosa da fare è senza dubbio lasciare i problemi lavorativi fuori dalla porta di casa. Avete litigato con un collega, il capo vi ha sovraccaricato di lavoro e siete stremati? Tentate di non trascinare nervosismi e pensieri anche fra le mura domestiche, cercando invece di rilassarvi e liberare la mente dai brutti pensieri.

La sera, quando siete nel letto, dovete cercare di ritrovare l’intesa con la persona che amate e non di creare inutili litigi. Per questo abbandonate scontri e discussioni, cercando di passare sopra a ciò che vi dà fastidio, soprattutto se è qualcosa di poco importante.

Piuttosto concentratevi sul partner. Chiedetegli come è andata la giornata, approfittatene per parlare, scambiarvi confidenze e confessioni. La sera è anche il momento giusto per farsi le coccole, abbracciarsi e riaccendere, fra carezze e baci, la passione perduta.

Cercate sempre di mettervi sotto le lenzuola alla stessa ora, magari dopo una cenetta romantica con qualcosa che piace a tutti e due, oppure un bel bagno profumato. Liberatevi dalle tensioni della giornata e focalizzate tutta l’attenzione sulla persona che amate. No a musi lunghi, a discussioni inutili e silenzi carichi di preoccupazione, sì a sorrisi, carezze e abbracci, per ritrovare l’intesa con il partner e dimenticare tutto il resto del mondo.

Solo in questo modo il vostro rapporto, nonostante la routine rimarrà forte e la passione continuerà nonostante tutto.