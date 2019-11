editato in: da

L’importanza dei preliminari, ovvero chi ben comincia…

E’ bene non sottovalutare l’importanza dei preliminari. Sembra ovvio,ma spesso non è così, soprattutto per gli uomini, che nel sesso cercano soprattutto la fisicità e vorrebbero arrivare subito "al dunque".

Per le donne, al contrario, l’esperienza sessuale è prima di tutto cerebrale e per questo per loro i preliminari hanno un’importanza fondamentale per preparasi al piacere.

Insomma, nella maggior parte dei casi "l’attesa del piacere è essa stessa piacere", per parafrasare lo scrittore tedesco Gotthold Ephraim Lessing. Lo ha ben capito Lucio Prosperi, che sull’argomento ha scritto addirittura un libro: Cintura nera di preliminari. Ma vediamo quali son le preferenze degli amanti in materia…