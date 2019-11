I giochi erotici da provare almeno una volta nella vita (anche senza raccontarlo a nessuno)

editato in: da

Facendo sesso ci si diverte, eccome se ci si diverte! Soprattutto se alla base c’è quell’intesa di cui solo amanti – regolari o meno – particolarmente affiatati beneficiano.

Può capitare anche che chi fuori da letto mostra di avere molti punti in comune, tra le lenzuola fatichi a trovare la sua dimensione.

Sia nel primo caso, che nel secondo, vale la pena, almeno per una volta, cimentarsi in giochi erotici soft – niente di estremo, almeno inizialmente -, un esperimento che potrebbe anche diventare un’abitudine per serate particolari.

Giochi da tavolo sexy

I giochi da tavolo in versione sexy aiutano a creare atmosfera e stimolano la fantasia.

Ecco i più comuni:

Dadi

La versione sexy dei dadi prevede che sulle facce di un dado siano raffigurate 6 parti del corpo, mentre sulle facce dell’altro 6 azioni come baciare, mordere, leccare.

Il risultato del lancio crea combinazioni molto eccitanti.

È sicuramente il gioco ideale per dei preliminari da togliere il fiato.

Monogamy

Il Monopoli del sesso, tra lanci di dadi e carte con domande ad alto contenuto erotico, dà vita a 50 fantasie stimolanti. Una di queste dovrà essere realizzata alla fine del gioco, sempre che ci si arrivi…

Lust

Il gioco prevede oltre 30mila combinazioni per fare l’amore in modo diverso.

Giochi di ruolo

Vestire i panni della dottoressa, dell’infermiera – solo per citare le fantasie più frequenti -, della segretaria un po’ birichina non farà che aumentare il desiderio e l’intensità del rapporto sessuale.

Se manca l’ispirazione, un giro – meglio se di persona – in un sexy shop, non può che essere d’aiuto.

Giochi di sottomissione

Soft o in versione più hard, i giochi di sottomissione sono un condimento molto piccante alle tue serate di sesso. Che tu scelga di essere schiava o padrona o entrambe, ti assicuro che il gioco vale la pena di essere provato, anche se una controindicazione c’è: potrebbe generare dipendenza…

Giochi con il cibo

Puoi cospargerti il corpo di cibo e fare da piatto per il tuo amante, spalmarti salse e creme sulle parti intime e farti leccare, o ancora farti imboccare tra una carezza, un bacio profondo e una penetrazione… le combinazioni tra cibo e sesso sono veramente tante e dipendono molto dai gusti di entrambi e ovviamente da quello che c’è in frigorifero al momento. Se posso, però, consigliarti una lista della spesa compilata ad hoc per i tuoi scopi ludici, non farti mai mancare: burro, nutella, patatine o biscotti facili da sbriciolare, Prosecco o Champagne, fragole, uva, Sushi.

Va dove ti porta la fantasia e, come sempre, buon divertimento dalla tua Sensual Coach!