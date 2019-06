Le donne italiane e il sesso

Un campione di 2.300 italiani, per il 94 per cento donne, è stato interrogato con un sondaggio dal gruppo editoriale aufeminin su temi piccanti riguardanti la sessualità e ha svelato i propri segreti riguardo a vita di coppia, pratiche sessuali, contraccezione.



I risultati sono per certi versi sorprendenti: la maggior parte delle donne italiane del campione (91%) ha un buon rapporto con il sesso, considerato fonte di piacere, e si sente in sintonia con il proprio partner. 7 donne su 10 provano piacere sempre o molto spesso durante il rapporto.