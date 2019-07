Fare l’amore in estate: le 5 posizioni anti-caldo

editato in: da

L’estate siamo tutti più caldi. E non è solo questione di temperatura atmosferica. La bella stagione ci permette di recuperare tempo libero, di scoprire il nostro corpo e di ritrovare un più diretto contatto con noi stessi e con gli altri. E mentre il termometro sale, sale anche la nostra libido.

Per approfittarne, senza farsi scoraggiare dal caldo, basta usare un po’ di fantasia. Basta sfruttare le tante possibilità offerte dall’estate e pensare a posizioni non convenzionali, che possano allo stesso tempo battere la calura e farvi vivere in modo un po’ diverso l’intimità con la vostra metà.

Una delle più belle esperienze che potete vivere d’estate con il vostro partner è fare l’amore rinfrescati dall’acqua. Che sia sotto lo stimolante getto di una doccia, immersi nel blu di un mare cristallino, in una bella piscina o anche condividendo il piacere nella vostra vasca da bagno casalinga, di sicuro, ricorrendo alla carezza fresca dell’acqua sulla pelle, potrete battere in un colpo solo calura e noia. Se poi sceglierete l’idromassaggio, probabilmente questo diventerà uno dei vostri modi preferiti di fare l’amore, non solo quando fa caldo.

L’estate è la stagione in cui viviamo di più all’aria aperta e a contatto con la natura e questo ci da tante occasioni per vivere il sesso in modo fresco. A proposito di mare, per esempio, fare l’amore sulla spiaggia , di sera, godendosi la piacevole brezza che arriva dalle onde è un’esperienza da provare e che vi lascerà soddisfatti e felici.

Se avete intenzione di andare in montagna invece, un’idea per fare l’amore senza soffrire il caldo è quella di approfittare dell’aria fresca e rigenerante di una bella serata sotto le stelle, godendovi la vostra intimità, magari in tenda.

Se non partite e restate in città, potete comunque trovare posizioni ‘rinfrescanti’ e soddisfacenti. Da provare il contatto dei corpi con il pavimento, una posizione stimolante che renderà speciale anche le vostre sere d’estate in casa.

In alternativa, quando la città si svuota, sfruttate la momentanea solitudine e la brezza serale: provate a giocare insieme al vostro partner, riparati da sguardi curiosi, sul terrazzino di casa. Quel panorama tanto familiare non sembrerà più lo stesso.