Le 5 fantasie erotiche più comuni che piacciono a lei

editato in: da

Quali sono le fantasie erotiche che piacciono di più alle donne?

Proprio come accade per il sesso maschile, anche quello femminile ha dei desideri particolari sotto le lenzuola. Sogni grandi e piccoli che possono riaccendere il piacere e rendere un po’ meno monotona la routine di coppia. Il problema è che spesso facciamo fatica a renderli reali o, peggio ancora, a raccontarli al partner. Ma quali sono? In realtà le donne hanno alcune fantasie erotiche piuttosto comuni: scopriamole tutte.

Sesso con uno sconosciuto – Il brivido di lasciarsi andare con una persona di cui non si sa nulla, l’avventura di una notte che non si ripeterà mai più: tante donne sognano di lasciarsi andare con uno sconosciuto. Il motivo? Dare forma alle proprie fantasie e a ciò che si desidera è più facile, a volte, se si ha di fronte qualcuno che non ci conosce e per questo non può giudicarci.

Essere dominate – Soprattutto le donne che nella vita hanno il controllo di tutto, spesso sognano di lasciarsi andare completamente in camera da letto, passando lo scettro del potere all’uomo.

Dominare – La dominazione può rivelarsi un potente afrodisiaco nella coppia, sia quando è la donna a comandare che quando è l’uomo. Sono tante le donne che vorrebbero vedere il proprio uomo fra le lenzuola eseguire gli ordini senza fiatare, facendo di tutte per assecondarle.

Fare sesso all’aperto – Una delle fantasie più comuni per lei è senza ombra di dubbio il sesso all’aperto. La paura di essere scoperti, il rapporto che si consuma in fretta, con tanta passione, e l’idea di fare qualcosa di proibito sono tutti elementi che contribuiscono ad alimentare l’eccitazione.

Fare sesso con una persona potente – Il professore, il capo o il dirigente, poco cambia. Gli uomini di potere hanno un grande fascino e fra le fantasie erotiche delle donne c’è anche quella di fare l’amore con qualcuno di molto potente e autorevole.