Sesso, top 10 degli errori maschili: pulizia, preliminari…

Cosa vogliono le donne da lui?

Se le donne tendenzialmente hanno poco autostima, gli uomini tendenzialmente ne hanno in abbondanza. Così non è raro trovare maschi che pensano di essere amanti insuperabili, ignari che anche loro, dei del sesso che non si credono altro, incappano in errori grossolani. Eccoli di seguito:

1- La fretta è una cattiva consigliera; chi va piano va sano e va lontano. Questi antichi proverbi sotto le lenzuola continuano a essere d’incredibile attualità. Soffrite di eiaculazione precoce? Sappiate che il problema è risolvibile: chiedete aiuto a uno specialista, senza avere vergogna. Farete un regalo a voi stessi e a lei.

2 – I preliminari non vanno mai dimenticati. Il sesso senza i preliminari è come un filetto gustato senza un bicchiere di buon vino rosso (o una pizza senza birra, come preferite). Per gli uomini possono essere un optional, ma per le donne sono moooolto importanti.

3 – Non siate egoisti: pensate anche a lei. Il sesso è un gioco che si fa in due, non concentratevi solo su voi stessi. Siate generosi.

4 – Curate il vostro aspetto. A volte gli uomini sembrano particolarmente bravi a trovare i difetti della propria lei, paragonarla alle altre, senza guardarsi allo specchio con un minimo di obbiettività. Noi non saremo Angelina Jolie, ma neppure voi siete Brad Pitt.

5 – Non parlate delle vostre ex, né tantomeno di quello che facevate nell’intimità con loro. Commenti tipo: “Non ti piace questa posizione? Alla mia ex faceva impazzire!” sono altamente sgraditi.

7 – Pulizia. Non dovremmo neanche dirlo, ma lo facciamo lo stesso. La doccia è sacra.

8 – Occhio alla biancheria. Chissenefrega delle mutande firmate, ma quando il colore della canottiera è indistinguibile e le mutande hanno perso l’elastico… è ora di sostituirle.

9 – Non pretendere che lei si comporti come una pornostar, a meno che tu non sia Rocco Siffredi (no, non lo sei). Non confondere la realtà con la finzione: le evoluzioni dei film a luci rosse non sono uno spaccato di vita vera.

10 – Avete finito di amoreggiare? Concedetevi due coccole, non scappate come foste inseguito dal nemico. Abbracciatela, baciatela. Lei gradirà. Ma evitate di domandarle: “Ti è piaciuto?”