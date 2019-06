Menopausa, perché è più frequente il dolore durante il rapporto

editato in: da

Per un numero crescente di donne, il sesso – una volta entrate in menopausa – non sempre risulta essere piacevole come è sempre stato.

La colpa è del nostro corpo che, con l’età che avanza, cambia tanto e in tutti i suoi aspetti, sesso compreso. Ecco quindi che, a complicare la vita sotto le lenzuola, può arrivare un disturbo comune, di cui però si parla ancora molto poco, scientificamente chiamato dispaurenia.

Secondo i dati della direzione dell’unità operativa di ostetrica del Policlinico Gemelli di Roma, questo disturbo colpisce addirittura una donna su quattro. Ma cos’è che, con l’arrivo della menopausa, rende il nostro corpo meno pronto al piacere? In cosa consiste esattamente la dispaurenia?

Questa parola indica il disturbo che le donne avvertono durante il rapporto sessuale – che si trasforma spesso in un evento doloroso – e può essere accompagnato da dolore e prurito. Insomma, si tratta di qualcosa che condiziona pesantemente la qualità della vita della donna colpita e del suo partner.

Questo disturbo è causato fondamentalmente dal calo degli estrogeni durante la menopausa, che rende il corpo meno pronto al rapporto. Ma con l’età media che si allunga, un disturbo di questo tipo, tenuto nel silenzio in passato, diventa ora una questione da conoscere e affrontare, visto che oggi le coppie possono aspirare a una più longeva vita sessuale.

Di certo, la medicina si è accorta che questo disturbo abbassa la qualità della vita della donna e l’interesse e gli studi sull’argomento si stanno diffondendo. Cosa fare dunque per riconquistare il piacere perduto o, comunque, una maggiore serenità nella vita sessuale?

Se non esistono problemi diversi, che devono essere forzatamente trattati in modo chirurgico, un valido aiuto arriva dalla terapia ormonale. La ‘colpa’ di tutto è il calo degli estrogeni, quindi si può cercare una risposta lavorando su questi. Si può optare quindi per una terapia ormonale locale, con apposite pomate da applicare nella zona interessata e, per prepararsi ai rapporti sessuali, può essere sicuramente d’aiuto anche ricorrere ai lubrificanti.