Cosa pensano gli uomini ? Vi forniamo 10 indizi

La maggior parte delle donne si domanda che cosa passa nella testa del proprio uomo. In genere, si tende ad etichettare ogni uomo come insensibile, maschilista, egoista ed infantile. Da qualche tempo è uscito un libro scritto da un autore francese, Philippe Brenot, dal titolo Les hommes, le sexe et l’amour. All’interno del libro, lo scrittore francese ha rivelato diversi segreti che sono emersi in seguito ad uno studio condotto su 2153 uomini eterosessuali con un’età media tra 40 e 45 anni. Scopriamo insieme cosa pensano gli uomini.

I pensieri che predominano nelle mente di un uomo sono il sesso, l’amore, la bellezza delle donne, la masturbazione, il potere, la comunicazione, il gioco, il calcio, l’infedeltà e la paternità. Analizziamo alcune di queste tematiche. Il primo tema a cui sono veramente interessati gli uomini è senza dubbio il sesso: per la maggior parte degli uomini il sesso e l’amore sono due cose completamente diverse, in quanto per l’uomo non è necessario provare un attrazione sentimentale per una persona per avere un rapporto sessuale. Un altro pensiero ricorrente all’interno della testa di un uomo è sicuramente l’eiaculazione precoce; la maggior parte di essi ammette di aver sofferto almeno una volta nella vita di questa condizione e di aver provato imbarazzo.

Un altro elemento presente nella vita di tutti gli uomini è la masturbazione. Circa l’87% degli uomini ha dichiarato di masturbarsi almeno 2 volte a settimana; alcuni di essi ricorrono a questa pratica per puro piacere, mentre altri per migliorare le performance sessuali con la propria compagna. Un altro pensiero ricorrente all’interno della sfera del sesso riguarda le fantasie erotiche. La fantasia erotica per eccellenza è quella di fare sesso con due donne; ultimamente, pare che ci sia un’altra tendenza, ovvero quella di fare sesso con la propria compagna e con un’altra donna.

Un altro pensiero che affligge i maschietti è la paura di avere il pene piccolo. Quest’ansia tende a subentrare quando si ha difficoltà ad accettarsi. Un altro elemento che accomuna la maggior parte degli uomini è l’infedeltà; il 40% degli uomini ha ammesso di aver tradito la compagna almeno una volta, mente 62% ha dichiarato che perdonerebbe la propria donna in caso di tradimento. Un altro pensiero ricorrente è il desiderio di paternità; molti uomini infatti, vivono la paternità come un traguardo da raggiungere.