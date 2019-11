Coppia, le parole che accendono la passione

editato in: da

Le parole dolci sussurrate al partner al momento giusto sono come le carezze, fanno bene a chi le riceve, come a chi le dà. Ecco perché quando siete nell’intimità non risparmiatevi, ditevele. Producono l’effetto di un afrodisiaco: aumentano le sensazioni e l’eccitazione del partner. Naturalmente non sempre le cose sussurrate nell’orecchio di lei producono lo stesso effetto se vengono dette in quello di lui. Molti esperti lo confermano, gli apprezzamenti durante i giochi amorosi sono molto apprezzati sia dalle donne che dagli uomini.



Alle donne piace sentirsi dire che sono sexy. Dirle che il suo sex-appeal è da brivido è un modo per farla sentire speciale. Attenzione però a non esagerare “La donna ama sentirsi dire che ogni volta è una cosa diversa – suggerisce il dr. Amita Shitra, esperto di coppie -. Bisogna infatti evitare di fare paragoni con la volta precedente. Molto meglio invece spiegarle quant’è bello ogni volta fare l’amore con lei”. Al bando dunque le classifiche prestazionali.

“Quanto mi piace giocare con le tue curve”. Gli specialisti su questo punto sono unanimi. Gli uomini devono smetterla di comportarsi come animali da monta, pronti all’accoppiamento. In tale modo danno l’impressione di apprezzare le loro compagne solo ed esclusivamente per quei momenti magici dell’amplesso. Molto meglio mostrare loro che si apprezzano anche i bei momenti dei preliminari. In fin dei conti fare l’amore è un gioco, no?

“Il tuo grido di piacere mi fa impazzire”. Questa volta il complimento è dichiaratamente sessuale. Molte donne si sentono a disagio se devono dichiarare che hanno raggiunto un orgasmo da dieci e lode. Molto meglio far loro capire quanto vi eccita sentire il loro gemito di piacere. Le statistiche rivelano infatti che gli uomini apprezzano le donne che manifestano apertamente, e perché no, rumorosamente, il proprio gradimento nel momento dell’orgasmo.

“Sei una vera Mata Hari”. Dire alla donna quant’è brava nella difficile arte della seduzione la manderà in visibilio. E la prossima volta lei ti riserverà un trattamento speciale. Altro che viagra. Inoltre se la tu “lei” si lancia nel “famolo strano” falle capire quanto apprezzi la sua fantasia.

“Vorrei baciare ogni centimetro della tua pelle”. Non particolarmente originale, ma di sicuro effetto. Comunicarle anche a parole quanto stai facendo a gesti può amplificare il piacere e l’eccitazione. Non è un caso se molte donne affermano di apprezzare molto di più i giochi preliminari rispetto al momento culminante.

E a te, cosa piacerebbe sentirti dire?