Come riaccendere il piacere col metodo Ikigai

Si chiama ikigai il metodo giapponese che consente di riaccendere la passione e ritrovare l’intimità di coppia quando il rapporto è ormai spento.

Si tratta di una vera e propria filosofia di vita che può cambiare il modo di vivere il sesso e la vita a due. Il termine giapponese “ikigai” è costituito da quattro caratteri che indicano: “vita”, “ciò che vale la pena”, “priorità” e infine “bellezza”. Si tratta di valori ed elementi che dovremmo considerare per vivere un’esistenza che sia piena e felice.

Per scoprire il nostro ikigai dobbiamo prendere in considerazione alcuni elementi e scoprire: ciò che amiamo fare, quali sono i nostri punti di forza, quello di cui ha bisogno il mondo e quello per cui potremmo essere pagati. Se riusciamo a rispondere in modo sincero e schietto a queste domande riusciremo a trovare la nostra ragione d’essere, ossia l’ikigai, raggiungendo un profondo senso di appagamento interiore.

Come fa l’ikigai ad influire nella sessualità? Una volta che abbiamo raggiunta la consapevolezza sentiamo di possedere molto più energia e siamo pronti a donarci all’altro senza più schemi prefissati o limiti. Gli esperti del metodo giapponese invitano dunque a vivere ogni rapporto sessuale come se fosse il primo, ad assaporare ogni gesto e ogni istante, prendendo consapevolezza di ciò che sta accadendo.

Questo significa concentrarsi sulle mani del partner che scorrono sul corpo e le sensazioni che questo scatena, ma anche assaporare i suoi baci, perdersi nel suo sguardo, ritrovando quell’intesa e quell’intensità che con il tempo spesso si perde.

Non solo: l’ikigai ci spinge ad entrare in contatto con i nostri desideri più reconditi e a comprendere cosa desideriamo davvero dalla nostra vita. Per questo invita a mettere da parte remissività e condiscendenza, abbandonandosi sotto le lenzuola al piacere, qualcosa da scoprire senza paura, donandosi con grande senso di libertà al proprio partner.