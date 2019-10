Quando lei ha un amante: come far durare la relazione clandestina

editato in: da

Quando si inizia una relazione extra coniugale è naturale impegnarsi per renderla il più possibile piacevole e fare in modo che, seppur con una veste diversa rispetto a quella ufficiale, duri il più possibile. Quali sono i consigli più utili in merito? In primo piano troviamo senza dubbio la spontaneità.

Molto spesso, alla base della decisione di tradire il proprio partner ufficiale c’è proprio il senso di monotonia e ripetitività che pervade la relazione. Evitare questa deriva nel rapporto con l’amante è molto utile e altrettanto semplice. Basta cercare di introdurre ogni giorno nella relazione un elemento di sorpresa. Si può spaziare da una nuova lingerie fino alla decisione di concedersi una serata romantica a teatro.

Un altro suggerimento molto importante per mantenere alta la qualità della relazione con l’amante riguarda il fatto di evitare argomenti che possono causare discussioni accese. Un esempio su tutti riguarda le conversazioni relative al partner ufficiale.

Proseguendo con le dritte utili per far durare l’amore con l’amante è fondamentale chiamare in causa la chiarezza. Questo vuol dire, in concreto, non promettere quello che non si è in grado di mantenere per quel che concerne il futuro.

Da non dimenticare è poi l’importanza di mettere dei paletti definiti. La relazione extra coniugale deve occupare solo una parte della quotidianità. Ciò vuol dire, per esempio, che i contatti telefonici possono avvenire solo in una determinata fascia orari per evitare di instillare il sospetto nella mente del partner e per scongiurare la nascita di qualsiasi pettegolezzo tra i colleghi.

I suggerimenti per chi ha una relazione extra coniugale e vuole mantenerla nel corso del tempo non finiscono certo qui! Basilare è anche evitare di essere avare di complimenti con il proprio amante. Molto spesso, alla base dell’inizio di una relazione clandestina c’è proprio una mancanza relativa a questo aspetto nella coppia ufficiale.

Essenziale è anche non mettere parola nelle scelte personali del proprio lui non ufficiale. Cercare di convincerlo a lasciare la partner è solo un modo per favorire il suo allontanamento da voi! Siamo d’accordo sul fatto che, di frequente, le avventure extra coniugali diventano storie solide. Proprio per questo motivo, se ci sono le carte per passare da amanti a coppia ufficiale le cose andranno così e non vale la pena forzarle.