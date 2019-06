Come capire se per lui è soltanto sesso

editato in: da

A te lui piace, e anche molto. Invece hai il timore che per lui sia soltanto sesso. Togliti ogni dubbio: ti spieghiamo come capire se sei solo un passatempo, per evitare di ritrovarti col cuore spezzato. Sii consapevole di quello che può succedere. Ovvero che non diventerai la fidanzata ma probabilmente: 1. Non si farà più sentire. 2. Ti scaricherà appena ne troverà un’altra. 3. Continuerà a fare sesso con te ma nulla di più.

Non ti richiama

Il giorno dopo aver fatto sesso con lui ti aspettati una telefonata, o un messaggino (come il 99% delle donne). Che puntualmente non arriva. Significa che non gli interessi. Forse si farà sentire quando avrà di nuovo voglia di cimentarsi nella ginnastica da materasso insieme a te.



Ti tiene nascosta

Ti porta sempre nel solito locale imboscato e non ti ha presentato nessun amico. Stai pensando che lo fa perché ti vuole tutta per sé? Vuol dire che hai le fette di salame sugli occhi. Svegliati: lo fa perché non vuole farsi vedere in giro con te. E gli amici non te li presenta perché non vuole che tu faccia parte della sua vita.



Ti ha teso una trappola

Non hai ceduto subito e lui per averti ti ha corteggiata a lungo. Pensavi fosse amore. Non illuderti: a volte agli uomini piace giocare al cacciatore. Ma alla fine vogliono solo sfamarsi con la preda, nulla di più.



Sei la sua tappabuchi

È saltata la serata con gli amici, e allora ti ha chiamato senza nessun preavviso. Tanto sa che sei sempre a sua disposizione e non aspetti altro che un suo cenno per scodinzolargli incontro come un cagnolino.



Non si scomoda

Un happy hour, una cena fuori? Ma va, non si degna neppure di offrirti un drink. Ti invita a casa sua “per un caffè”. E dopo aver consumato a malapena ti riaccompagna alla porta. Pensavi di dormire abbracciata con lui? Non essere stupida!



Ti tratta come se fossi una conoscente

Se ti capita di incontrarlo in giro con altre persone (dì la verità, non sei capitate per caso nel locale che frequenta solitamente!) è freddo e distaccato, come se fossi una conoscente qualunque.

Te lo ha detto chiaramente

Fin da subito è stato chiaro: non cerca una storia seria, ma solo divertimento. E tu stai pensando: «Quanto è onesto! Ma una volta che mi avrà conosciuta bene non potrà più fare a meno di me!». Sbagliato. Togliti questa stupida idea dalla testa.