Come baciare il tuo lui per accendere la passione

Per accendere la passione non serve molto, basta anche un solo semplice bacio.

Baciare il partner nel modo giusto consente non solo di rilasciare endorfine, migliorando l’umore di entrambi, ma anche di stimolare il desiderio. Per nostra fortuna esistono moltissimi tipi di baci, da usare a seconda del momento e di come ci sentiamo.

Il bacio più apprezzato dagli uomini è senza dubbio quello alla francese. Le lingue che si intrecciano, il piacere che aumenta e l’intimità che si crea sono l’ideale per creare feeling e accendere la passione. Il segreto per rendere ancora tutto più eccitante?

Baciatelo quando meno se lo aspetta e soprattutto in un momento in cui, a causa del poco tempo, non si potrà andare oltre quel bacio. Ad esempio quando sta per uscire di casa per andare a lavorare attiratelo a voi e baciatelo con ardore. Il bacio alla francese gli farà girare la testa e per tutto il giorno non avrà in mente nient’altro che voi. Provare per credere!

Gli uomini, così come le donne, hanno diverse zone erogene nel corpo che hanno bisogno di essere stimolate. Come? Ovviamente con un bacio. Iniziate dal petto, baciandolo, con le labbra socchiuse che aspirano leggermente e in modo delicato, poi risalite fino ad arrivare al collo, soffermandovi nell’incavo che si trova sotto il pomo d’Adamo. Questa pratica lo farà impazzire.

Con i baci si può anche giocare, soprattutto se decidete di aprire il frigo e lasciare spazio alla fantasia. Volete accendere la passione in modo divertente? Allora assaporate qualche cucchiaio di gelato e lasciatelo in bocca, facendolo assaggiare al vostro partner attraverso un languido bacio. Potete ripetere lo stesso gioco con delle fragole, qualche chicco d’uva, della marmellata o del miele.

E se in frigo avete dello champagne ricordatevi di bere qualche sorso e trasferire le bollicine nella bocca dell’altro con un bacio sensuale che accenderà i sensi e la voglia di stare insieme.