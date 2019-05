Citrullina, la molecola afrodisiaca che combatte il calo della libido

editato in: da

Una notizia da segnare per la bella stagione in arrivo. Il cocomero, frutto succoso, dolce e dissetante, re delle tavole d’estate, rosso come la passione, è tra i più amati e consumati.

Oggi sappiamo che questo frutto ha qualcosa che lo renderà ancora più amato e popolare. Eh si, perché l’anguria potrebbe esservi di aiuto non solo per combattere il caldo nelle vostre giornate sotto il sole, ma anche per scaldare le vostre notti tra le lenzuola.

Tutto merito della citrullina, la molecola dell’amore. Si tratta di un efficace aiuto naturale per accendere il desiderio e si trova, oltre che nelle angurie, in tutte le cucurbitacee: cetrioli, zucche e zucchine.

L’anguria è dunque il nuovo frutto dell’amore, da usare come arma in più sulle tavole nelle serate romantiche, per preparare il migliore dei dopo cena? I test clinici finora effettuati dicono che l’effetto afrodisiaco della citrullina è assicurato. La molecola è chiamata così dal nome latino (citrullus) del frutto che più la contiene e può essere un nuovo aiuto per il piacere della coppia.

La citrullina è un aminoacido e il suo effetto di sveglia dell’eros è dovuto alla sua capacità di essere vasodilatatore e quindi di aumentare la pressione sanguigna. A tutto beneficio dei meccanismi del corpo, compreso quello dell’amore, che diventa più efficiente e risponde più prontamente (e più a lungo) agli stimoli.

Stiamo dunque parlando di un ottimo afrodisiaco naturale, che può contribuire a migliorare la vita sessuale, soprattutto per chi soffre di disfunzioni. Ovviamente l’effetto dipende da soggetto a soggetto e, perché si abbiano benefici, per chi soffre di una disfunzione, il quantitativo da assumere di citrullina non sarà solo quello di un’unica fetta di cocomero. È per questo che, in commercio, si trovano anche integratori a base di questo aminoacido, che promettono di combattere il calo della libido e di regalare una marcia in più nell’intimità.

E non solo. La citrullina contenuta nell’anguria è un vero toccasana anche per aiutare il nostro corpo a reagire allo stress e per diminuire la fatica muscolare.

Controindicazioni? Quasi nulle. Via libera dunque questa estate a gustose scorpacciate di cocomero, per il piacere del palato e non solo.