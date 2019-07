I cibi speciali che accendono la passione

editato in: da

Tra cibo e sesso c’è un legame molto profondo. A dimostrarlo, ci pensa l’esistenza di numerosi alimenti che stimolano la passione.

L’elenco è davvero molto ampio e, come ricordato dagli esperti di Humanitas, comprende alimenti come i semi di sesamo, ma anche l’avocado (ricco di grassi omega 3 benefici per la salute del cuore), le patate dolci, le mandorle. Anche l’universo della frutta è particolarmente interessante per chi vuole migliorare la propria vita sessuale partendo da quello che mette nel piatto. In questo caso, è impossibile non ricordare le fragole, che hanno un posto d’onore nell’immaginario erotico, ma anche la dissetante anguria e le banane.

A rendere gli alimenti appena ricordati degli ottimi alleati dell’intimità di coppia ci pensa la presenza di diverse sostanze. Tra queste, è possibile citare la vitamina E, presente soprattutto nelle mandorle. Degni di nota sono anche gli acidi grassi che troviamo sia nelle mandorle sia nell’avocado e che aiutano tantissimo l’attività degli ormoni sessuali.

Nel caso dei semi di sesamo, è fondamentale ricordare la presenza di zinco, elemento che rappresenta un eccellente ausilio alla produzione di testosterone. Ricche in zinco sono anche le ostriche, il cui potere afrodisiaco, soprattutto per gli uomini, è noto da secoli (i suoi benefici per l’attività sessuale sono stati decantati dal seduttore italiano per eccellenza, ossia Giacomo Casanova).

Da non dimenticare è poi il cioccolato che, favorendo la secrezione di serotonina, è eccellente quando si tratta di stimolare le sensazioni di piacere. Come già ricordato, l’elenco dei cibi che aiutano a risvegliare la passione è molto lungo. Passarli in rassegna significa citare per forza di cose anche il ginseng, che stimola la circolazione ematica favorendo l’erezione maschile.

Per avere una vita sessuale soddisfacente è molto importante conoscere pure i cibi che non aiutano affatto ad accendere il desiderio. In questo novero è possibile includere gli alimenti fritti, la carne rossa, ma anche l’alcol, che rallentano la digestione e provocano sonnolenza, due situazioni non certo amiche dei momenti hot sotto le lenzuola.