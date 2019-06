Gli atteggiamenti e i gesti che lo seducono

editato in: da

La seduzione è un gioco di dettagli che vede nel linguaggio non verbale il miglior alleato.

Sul fatto che il fascino sia quasi sempre un dono naturale si può essere d’accordo, ma non si deve però negare che alla natura, spesso molto generosa (c’è chi di carisma e fascino ne ha da vendere), non si possa dare una mano. In che modo? Proprio con il linguaggio del corpo e chiamando in causa gesti e atteggiamenti che favoriscono la conquista!

Primo passo fondamentale in questi casi è lo sguardo. Dopo aver parlato con lui per un po’ anche in un luogo affollato (ad esempio durante un aperitivo tra colleghi o una festa di compleanno), non togliendogli gli occhi di dosso, gli farete capire il vostro interesse. Si tratta di un gesto seduttivo potentissimo, con il quale potrete mettere in chiaro la vostra scelta fra le tante persone presenti in un determinato luogo.

Altrettanto seducente è toccarsi i capelli, mentre si parla o sfiorarsi con le dita la zona del collo. Se proprio si punta ad essere irresistibili, mentre si compiono i gesti appena ricordati, ogni tanto si possono mostrare i polsi e il palmo della mano (d’accordo, magari saranno necessarie un po’ di prove allo specchio prima dell’appuntamento, ma ne varrà la pena!).

Dopo aver preparato il terreno con il gioco di sguardi e di gesti ammalianti, si può passare alla ricerca del contatto fisico. Sfiorando ogni tanto il braccio del vostro lui, contribuirete a scaldare ulteriormente l’atmosfera. L’effetto seduttivo sarà ancora più forte mettendo in campo atteggiamenti a dir poco sensuali, come il fatto di inclinare leggermente la testa di lato.

Attenzione: tutto questo deve avvenire all’insegna della spontaneità! Evitando di apparire forzate, risulterete ancora più attraenti e, se la situazione è adatta, potrete lasciare campo libero a gesti dalla valenza decisamente hot. Qualche esempio? Sfiorarsi le labbra con un dito o portare indietro le spalle, per accentuare l’importanza del décolleté. In tutto questo non bisogna dimenticare il sorriso e la propensione all’ascolto. Gli uomini trovano a dir poco incantevoli le donne che mostrano interesse verso quello che loro dicono!