Amici di letto: come evitare di rovinare l’esperienza

Gli amici di letto sono molto più uniti di quanto non sembri. Il rapporto che si instaura tra due amici che fanno sesso è sempre piuttosto delicato perché sono in gioco dei sentimenti (anche se non di amore), di amicizia e non si vuole perdere proprio quel rapporto, da entrambe le parti. Per non rischiare di perdere il rapporto che lega due amici è essenziale la sincerità e la chiarezza. Siate trasparenti fin da subito e fate capire cosa desiderate dall’altro senza timori: un amico comprenderà certamente il vostro pensiero più profondo. O almeno dovrebbe.

C’è chi dice che tra amici è più facile sia più facile aprirsi sul piano sessuale, allontanando gli imbarazzi. Con un amico o un’amica potete sentirvi liberi di esprimere i vostri desideri e perché no, sperimentare. E chissà se sarà proprio grazie a lei/lui che infrangerete i vostri tabù sessuali o realizzerete una fantasia erotica. Non frenatevi, restate voi stessi e vedrete che l’amico continuerà ad apprezzare le vostre qualità.

Scegliete bene la persona con cui condividere questa esperienza. Scegliendo la persona sbagliata si può rovinare un’amicizia. La persona ideale ovviamente deve amare il sesso. Deve essere una persona capace di scindere l’atto fisico dall’emotività di una relazione amorosa o chiaramente questo lo dovrete fare anche voi. Se uno dei due si innamora dell’altro, l’amicizia corre il rischio di essere sopraffatta.

Siate passionali. Non pensate che il sesso possa essere banale e scontato: anche gli amici di letto devono dimostrare affiatamento. Sottovalutare la passione significa smorzare l’entusiasmo di entrambi. La passione è alla base del buon sesso e questo vale tanto all’interno di una coppia quanto tra due amici di letto.

Restate sempre amici e non trascurate il rapporto “non sessuale”. La base più solida dei sentimenti che vi legano deve rimanere assolutamente inalterata e il sesso deve essere solo una piacevole aggiunta, senza diventare l’unico motivo per cui vi vedete. Non trascurate le attività che vi legano, e non lasciate che il sesso diventi la sola cosa che fate insieme.

