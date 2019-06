Sesso e tabù: quello che dovete sapere sulla penetrazione anale

editato in: da

Un assaggio di Kamasutra: le posizioni più piacevoli

Se ne parla tanto, se ne fa un po’ meno, di sicuro il sesso al giorno d’oggi non è più un tabù. Almeno così si pensa. Invece non è del tutto vero. Certo, dai tempi delle nostre nonne molte cose sono cambiate, le donne sono più consapevoli del proprio piacere, sempre meno disposte a rinunciare all’orgasmo, sempre più disinibite con i sex toy. Ma c’è ancora un tema che suscita risatine nervose e grandi imbarazzi: il sesso anale.

Ecco alcune domande trovate in rete: «È probabile che ci siano uomini che vanno con le prostitute per non avere coinvolgimenti sentimentali, ma la maggior parte ci va proprio perché la propria compagna non asseconda i desideri del maschietto… tanto per citarne una il sesso anale… a quante donne piace? quante lo fanno con il proprio uomo?». C’è chi ha qualche timore: «Bellissimo il sesso orale ma per il sesso anale ho qualche problemino… quello che mi frena è proprio che mi sa di poco igienico…». C’è chi ha detto no: «Io sto con il mio ragazzo da un anno, facciamo di tutto (tranne rapporto anale)». E poi c’è chi ha sperimentato, con soddisfazione: «Io sono sposata e amo mio marito follemente. Spesso facciamo sesso anale e è molto piacevole. Lui lo adora. E non mi interessa se la gente pensa che sia da pervertiti ma è semplicemente un altro modo per donarsi uno all’altro. Tra l’altro si raggiunge una forte intimità e complicità tale da far perdere la testa».

Cosa fare se lui ci chiede un rapporto anale? Quando dire sì e quando dire no? Solo il 25% delle donne ammette di aver provato un rapporto anale e la percentuale si riduce drasticamente (10%) quando si domanda se si è provato piacere. Eppure per gli uomini è una pratica estremamente coinvolgente, che soddisfa il desiderio di dominazione e che consente la penetrazione in un canale ben più stretto di quello vaginale, che quindi regala sensazioni più forti.

Accettare di provare questa nuova penetrazione è una scelta molto soggettiva. Bisogna assolutamente dire di no ai rapporti violenti, non protetti o senza adeguata lubrificazione, oppure quando si hanno problemi di irritazioni locali o emorroidi. In tutti gli altri casi può essere un gioco divertente che rafforza e intensifica il rapporto di coppia. L’importante è tenere a mente due regole pratiche fondamentali: massima igiene, preservativo sempre poiché il rischio di malattie sessualmente trasmissibili in questo tipo di penetrazione è molto alto. Per il resto, ecco alcune domande e risposte tra le più comuni.

Lei può provare piacere o si diverte soltanto lui?

Anche la donna può provare piacere tramite la stimolazione anale. Naturalmente la stimolazione del clitoride è molto diversa, ma ci si può divertire ugualmente, magari abbinando penetrazione e masturbazione.

Fa male?

Solo se non si adottano le dovute attenzioni. Lubrificare bene la zona anale è fondamentale, così come usare la massima delicatezza nella penetrazione. Prima di ogni tentativo, comunque, è bene rilassare il muscolo. Chiedete al partner di procedere gradualmente, magari iniziando a stimolarvi con un dito.

Si possono adottare posizioni diverse?

Assolutamente sì. A quattro zampe, sdraiata sul letto a pancia in giù, sul fianco, sopra di lui, sopra di lui ma dandogli le spalle, a pancia in su con le gambe appoggiate sulle sue spalle. Scegliete la posizione che vi fa sentire più comode e rilassate e che vi consente di controllare meglio la penetrazione e i movimenti del partner.

Si può alternare la penetrazione?

Si può passare dal sesso vaginale a quello anale ma è altamente sconsigliato a causa delle infezioni. A meno che non si cambi preservativo e non ci si lavi a fondo.

Si può stimolare il punto G?

I sessuologi sostengono di sì. Attraverso la penetrazione anale è possibile stimolare anche il fatidico spot. Ma queste sono ricerche della felicità che potrete mettere in atto con il vostro partner quando sarete un po’ più esperte e disinibite e quando tra voi ci sarà affiatamento.

Può piacere anche a lui?

Ovviamente sì e parecchio anche. La penetrazione anale nell’uomo stimola la prostata e regala grandi orgasmi. Prima di penetrare il vostro lui con un sex toy, però, assicuratevi che sia interessato a questa pratica.