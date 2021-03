Abbraccio: cosa trasmette e significato

editato in: da

Il benessere dell’abbraccio

Il tocco ci regala benessere e l’abbraccio ha il potere di creare armonia e affetto in modo concreto. Abbracciandosi per più di 20 secondi si crea una vera e propria “bomba” di ormoni positivi in quanto si sviluppano tantissime sostanze chimiche come la dopamina, l’ossitocina e la serotonina. L’impatto sull’umore diventa veramente significativo e molte cose che con le parole non si possono creare si vanno a rendere manifeste. Quando veniamo al mondo siamo abbracciati e possiamo godere al massimo del contatto. L’abbraccio rappresenta anche un modo in cui noi torniamo a noi stessi/e, ci ricolleghiamo con la parte bambina. L’abbraccio risolve i contrasti che abbiamo con la persona e che abbiamo anche dentro noi stessi/e.

Abbracciare i nostri genitori, specie se ci sono stati problemi o incomprensioni, apre le porte a molta calma e apertura anche verso le altre relazioni. Allo stesso modo, essere abbracciati/e ci permette di entrare in contatto con le nostre resistenze profonde: molte persone temono un contatto talmente profondo come l’abbraccio, non lo rifiutano ma contano i secondi, si sentono impacciati/e, non sanno dove mettere le mani e provano un profondo disagio. L’abbraccio spesso parla in un modo che va oltre le parole e arrivare a sostenere questo rappresenta un immenso traguardo. Un abbraccio dato o ricevuto al momento giusto significa anche entrare nle proprio potere personale o scoprirlo.

Tipi di abbraccio e significato

L’abbraccio tipico con la mano sulle spalle dell’altro/a rappresenta l’abbraccio amichevole per eccellenza, ma non significa che nella coppia questo non possa avvenire, anzi, quando avviene sta davvero a rappresentare l’affiatamento della coppia. Esiste anche un altro tipo di abbraccio che rivela tantissimo affiatamento, ovvero l’andare verso una persona e abbracciarla mettendo le mani nelle tasche posteriori della persona. Questo significa davvero che con la persona in questione si sta bene, si ha vicinanza, si vive la relazione in modo intimo e non si hanno problemi a mescolare spazi, opinioni, non si mettono limiti, resistenze, paure di mezzo. Altro abbraccio molto forte è l’abbraccio da dietro. Molto spesso questo abbraccio lo danno i bambini ai genitori e ricevono indietro un abbraccio altrettanto protettivo. Nel caso degli amanti, se dato mentre si cucina o si fanno azioni quotidiane, questo tipo di abbraccio ha un significato molto sensuale e sta a rappresentare fiducia totale.

L’abbraccio forte significa spesso paura di perdere l’altro o dimostrazione di forte attrazione, si tratta, tradotto a parole di qualcosa del genere: “Non voglio tu vada via dalla mia vita.” Ottimo anche per esprimere mancanza e dunque un vero e autentico “Mi sei mancato/a”. Penetrante e solido l’abbraccio di chi si guarda negli occhi; tenere il contatto visivo durante l’abbraccio significa intima, intensa e forte connessione, come se le anime comunicassero mentre si raggiunge questo abbraccio profondo.

L’abbraccio completo di pacche sulla schiena o baci sulla fronte sta a indicare che la persona vuole prendersi cura di noi in modo sincero e affidabile. In sintesi, la persona che agisce in questo modo ci dona attenzione e forza, sostegno, oltre qualsiasi ostacolo materiale o emotivo. Attenzione alle eccessive pacche sulla spalla o eccessiva distanza nel tenersi di lato della persona in quanto quella indica un’intenzione di tenersi a distanza, allontanarsi strategicamente per non coinvolgersi troppo. Chi vi abbraccia in modo ripetuto e veloce vorrebbe forse farlo con maggiore calma e audacia. Questo tipo di abbracci a volte servono per stabilire maggiore contatto velocemente, rompere il ghiaccio.

L’abbraccio vero lo si riconosce quando sentiamo che dentro a quell’abbraccio qualcosa di noi stessi/e viene curato, guarito, sanato. Nello stringere chi amate o nel farvi stringere da chi amate voi sperimentate qualcosa di profondo che riguarda l’anima. Abbracci di questo tipo si riconoscono e hanno un potere davvero di guarigione istantanea. In quel momento, lo stato di grazia significa restare nell’abbraccio e sentire la gratitudine profonda.

Se un uomo una donna non abbracciano

Nella relazione uno dei due partner potrebbe non aver ricevuto l’abitudine alla coccola o al tocco nella fase dell’infanzia. In questo caso diventa davvero rischioso pretendere o aspettarsi manifestazioni di affetto fisico. L’opzione migliore sarebbe quella di veicolare piano piano il partner a carezze e coccole di vario tipo, fino a spingerlo/a all’abbraccio.

Altra faccenda quella della coppia rodata in cui a un certo punto vengono meno le manifestazioni fisiche e gli abbracci. In alcuni casi questo potrebbe rivelare che l’amore ha un andamento unidirezionale e conviene instaurare un dialogo nuovo per parlarne nel profondo. Parlare significa approfondire e cercare una soluzione senza elemosinare le coccole. Iniziare infatti a far notare all’altro/a che la freddezza ci fa male spesso non aiuta. Agire nel bene della coppia significa andare verso una prospettiva sincera, vera, calma e, soprattutto, una condizione in cui i due si equivalgono, sono sullo stesso piano. Se il partner non ci abbraccia mai rischiamo di andare in pensieri negativi e forme di disistima, ma dovreste cercare di mantenere un centro da cui partire per impegnarvi, senza chiedere, solo parlando, in modo autentico e con dedizione.

Ricordate che se la relazione non ha un futuro, esistono molte strade e se invece l’amore e il sentimento ci sono, ecco, allora vale la pena proteggere e dare nuova vita a partire dall’uso delle mani, della voce. Difendete quel che ritenete prezioso senza svalutarvi mai. In una relazione ci vuole impegno e costanza e voi potete darlo e dovreste pretenderlo.