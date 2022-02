Vitamine: cosa sono, a cosa servono e dove si trovano

Cosa sono

Le vitamine sono molecole organiche presenti negli alimenti e necessarie per il buon funzionamento del nostro organismo. Al contrario dei carboidrati, delle proteine e dei lipidi, che devono essere assunti in gradi quantità (macronutrienti) per assolvere alla loro funzione energetica e plastica, le vitamine sono indispensabili in piccole quantità e rientrano – assieme ai sali minerali e agli antiossidanti – tra i micronutrienti.

La loro assenza o la loro carenza produce una patologia curabile con la sola somministrazione della vitamina carente. Il caso più emblematico di carenza vitaminica è quello dello scorbuto. Si tratta di una malattia legata all’assenza nella dieta di vitamina C e caratterizzata dalla comparsa di emorragie diffuse, da alterazioni gengivali e da anemia grave. Lo scorbuto si manifestava nei marinai che partecipavano, in epoche precedenti alla nostra, alle traversate transoceaniche. Fortunatamente oggi è una condizione estremamente rara. Sono invece più frequenti le forme subcliniche dovute a stati carenziali e caratterizzate da sanguinamento gengivale, malattie del parodonto, tendenza aumentata a formare ecchimosi e occhi rossi (iperemia congiuntivale).

Il termine “vitamina” deriva dal fatto che i primi ricercatori credevano che si trattasse di ammine necessarie per la vita. Storicamente le vitamine sono state distinte in vitamine liposolubili e in vitamine idrosolubili a seconda della loro capacità di essere solubili nei grassi o nell’acqua. Questa distinzione è ancora usata dal momento che i composti idrosolubili e quelli liposolubili hanno un diverso destino all’interno del nostro organismo. Tra le vitamine liposolubili vanno annoverate la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la vitamina K. Le vitamine idrosolubili sono la B1 o tiamina, la niacina, la B6 o piridossina, il folato, la B12 o cobalammina, la vitamina H o biotina, la vitamina C o ascorbato. Le vitamine, sia quelle idrosolubili che quelle liposolubili, hanno in comune il fatto di essere nutrienti essenziali perché il nostro organismo non è in grado di formare la quantità necessaria per la sua sopravvivenza e il suo benessere. L’altro aspetto in comune è che la quantità necessaria è sempre piccola (da qualche decina di mg a pochi microgrammi al giorno).

A cosa servono

Le vitamine possono avere diverse funzioni:

possono essere precursori di enzimi;

possono agire come ormoni;

possono avere funzione antiossidante;

possono agire come mediatori di segnali cellulari e regolatori della crescita e della differenziazione di cellule e tessuti.

Entrando più nello specifico:

la Vitamina A partecipa alla sintesi dei pigmenti visivi della retina oltre a svolgere un’importante azione antiossidante. La sua carenza può portare a cecità notturna (condizione nota in ambito medico come emeralopia);

la Vitamina D ha un ruolo fondamentale nel garantire l’assorbimento del calcio a livello intestinale tant’è che una sua carenza si associa a rachitismo nei bambini e a osteomalacia (osso demineralizzato) negli adulti;

la Vitamina E svolge un importante ruolo antiossidante in special modo a livello delle membrane che rivestono le cellule. La sua carenza è rara e si associa a disfunzioni nervose gravi;

la Vitamina K agisce come coenzima nei processi di coagulazione del sangue e una sua carenza comporta la comparsa di emorragie;

le vitamine del gruppo B agiscono tutte come coenzimi e la loro carenza comporta disordini del metabolismo;

la già citata Vitamina C ha azione antiossidante, promuove la sintesi del collagene e facilita l’assorbimento del ferro. Come abbiamo visto la sua carenza si associa alla comparsa di emorragie gengivali e sottocutanee.

Biodisponibilità delle vitamine

La biodisponibilità di un nutriente indica la percentuale del nutriente presente negli alimenti che può essere utilizzata dal corpo umano. Essa dipende dai processi di digestione e dall’assorbimento a livello intestinale. È interessante notare che alcuni farmaci e alcuni composti naturalmente presenti negli alimenti possono competere con le vitamine per l’assorbimento. In particolare:

i contraccettivi orali possono interferire con l’assorbimento della riboflavina, della vitamina B12, del folato e della vitamina C;

i lassativi possono contrastare l’assorbimento delle vitamine liposolubili che, come abbiamo visto sopra, sono la Vitamina A, la Vitamina D, la Vitamina E e la Vitamina K;

gli antibiotici portano ad una diminuita sintesi di Vitamina K (che viene svolta in gran parte dai batteri che abitano nel nostro intestino) e dei folati;

gli antinfiammatori contrastano l’assorbimento di vitamina C.

Dove si trovano

Qui di seguito vengono elencate le principali sorgenti alimentari di vitamine: