I virus “cugini” dell’influenza: pioggia e freddo li aiutano

A parte qualche caso sporadico, per fortuna, la classica influenza non ha ancora fatto la sua entrata in grande stile nel mondo delle malattie di stagione. E siamo nel clou del periodo della vaccinazione preventiva fondamentale per proteggersi, soprattutto se si fa parte delle categorie a rischio.

Questo però non significa che le nuvole gonfie di pioggia e il calo termico di questi giorni non siano state accompagnate dalla diffusione di tosse, mal di gola, naso chiuso, starnuti a ripetizione e, per buon peso, qualche linea di febbre. Anche se parliamo genericamente di influenza, non siamo in preda ai ceppi del classico virus di stagione. Piuttosto, a disturbare il nostro benessere sono 262 virus simili a quello influenzale, che, pur creando fastidi, non creano la classica triade dell’influenza: febbre alta, sintomi generali come mal di testa o dolore ad ossa e articolazioni e problemi respiratori.

Sul fronte dei rimedi, come al solito, anche per questi virus la prima arma difensiva è la pazienza. Non bisogna fare gli eroi: il riposo, associato ad una corretta idratazione e a una dieta non particolarmente pesante, permette di superare in pochi giorni l’attacco virale.

In media ci vogliono da tre a sette giorni – la variabilità dipende dal tipo di virus – perché i fastidi passino. Se ne avete bisogno, poi, puntate solamente su farmaci che agiscono sui sintomi, al fine di ridurre l’impatto dei fastidi. Niente antibiotici – of course – solo il medico li può prescrivere.

Non prendiamocela con il freddo

Il termometro (della temperatura esterna) che scende, sia chiaro, non è di per sé causa di malattia. È vero però che con le basse temperature fanno aumentare i casi di sindromi da raffreddamento. Due sono fondamentalmente i motivi di questo fenomeno. Da un lato: si rimane molto di più a contatto con gli altri in ambienti chiusi, e questo facilita il passaggio dei virus, dall’altro quando fa freddo si verifica una vasocostrizione delle piccole arterie del naso, con conseguente diminuzione dell’apporto di sangue alla mucosa e calo delle sue capacità difensive.

È proprio attraverso il sangue che si muovono gli anticorpi e le tante sostanze che ci difendono dalle infezioni. Se mettete insieme questi due elementi, magari accompagnandoli con la tendenza a non vestirsi a cipolla in modo da potersi coprire appena necessario ma anche evitare di sudare quando stiamo in ambienti chiusi, ecco che la “frittata è fatta”.

Ci ritroviamo con un forte raffreddore che ci mette KO, anche perché la facilità di diffusione è la caratteristica principale dei virus che lo causano. La via preferenziale è sicuramente quella aerea, visto che con uno starnuto le particelle emesse dal naso viaggiano a grande velocità nell’ambiente. Ma spesso il contagio avviene anche in forme più banali, ad esempio attraverso una stretta di mano. Basti pensare che nella maggior parte di quanti soffrono di raffreddore si possono isolare sull’epidermide i rinovirus, specie se non si usano fazzoletti monouso e non ci si lava più volte al giorno le mani, misura semplice ma spesso dimenticata per il controllo della trasmissione virale.

A rischio sono soprattutto i bambini, visto che col tempo il corpo tende a produrre anticorpi specifici, contro i virus con i quali è entrato in contatto, pur senza arrivare all’immunità permanente. La “memoria” del sistema immunitario, per qualche tempo, consente comunque di attivare una risposta efficace nel periodo che segue alla prima infezione. Proprio per questo i casi di raffreddore calano con la crescita.

L’identikit degli invisibili “nemici”

In realtà i virus che causano naso chiuso, muco a profusione nelle cavità nasali e anche qualche linea di febbre sono molti e diversi tra loro. Ci sono però cinque gruppi che vanno tenuti sotto osservazione e spesso diventano particolarmente fastidiosi nei mesi freddi. Un esempio?