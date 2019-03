Farmaci generici, quanto spendiamo

editato in: da

Sono sempre più gli italiani che scelgono di affidarsi aianziché alle specialità farmaceutiche. Si tratta di medicinali equivalenti che copiano il farmaco con il marchio dopo che si è esaurita la. Risulta quindi identico in ogni aspetto al medicinale a cui si ispira, ma presenta un

Mentre nei principali paesi europei questi farmaci si sono diffusi a dismisura, lo stesso non si può dire per l’Italia dove la diffusione procede a rilento. Nonostante ciò l’andamento è in progressiva accelerazione e negli ultimi tre anni ha consentito in modo sostanziale a favorire il contenimento della spesa farmaceutica, con un risparmio medio pari a 300 milioni di euro.

La domanda dunque sorge spontanea: quanto spendiamo per i farmaci equivalenti? Per valutare il giro d’affari in Italia è necessario monitorare il numero di confezioni che sono state vendute e il loro valore rispetto al consumo complessivo dei medicinali. Secondo gli ultimi dati sappiamo che le unità vendute corrispondono al 24%, ciò significa che su 100 scatole commercializzate, prescritte o vendute, circa 24 contengono dei farmaci generici.

All’interno dei confini italiani, così come in Europa, ci sono moltissime differenze a seconda delle zone. La spesa media per i generici è del 28,8%: alcune regioni, come la Lombardia, si attestano al 39,9%, seguite dall’Emilia Romagna (35,7%) e le province di Trento e Bolzano (44,6 e 37,2%). Altre presentano cifre molto al di sotto, come la Basilicata (19,3%), la Campania (19,4%) e la Calabria (19,3%).

Rispetto al 2013 i maggiori incrementi sono stati registrati in Molise e a Trento. Ma quali sono i medicinali equivalenti più diffusi? Secondo i dati gli italiani acquistano soprattutto gli inibitori della pompa protonica (gli antiulcera) come il pantoprazolo, il lansoprazolo e l’omeprazolo. Troviamo poi l’anticolesterolemico atorvastatina, mentre per quanto riguarda i farmaci generici non rimborsabili, sembra che il più diffuso sia il lorazepam, un potentissimo ansiolitico.