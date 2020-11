Come affrontare i tumori genitali femminili ai tempi del Covid-19

editato in: da

Impariamo a riconoscere i segnali che il corpo ci invia, puntiamo sulla diagnosi precoce, conosciamo le nuove cure per affrontare il tumore dell’ovaio. Federico Mereta, giornalista scientifico, intervista il Prof. Luigi Cavanna, Primario di onco-ematologia all’ospedale di Piacenza, e la Dott.ssa Nicoletta Cerana, presidente di ACTo onlus – Alleanza contro il tumore ovarico, che spiegano come prevenire e curare il corpo e la mente per essere più forti.

Questi i temi affrontati nella diretta Facebook Live di giovedì 19 novembre 2020 – ore 12:00

In collaborazione con GSK