Arance della Salute: la sana alimentazione contro il cancro

A febbraio tornano Le Arance della Salute di AIRC con un nuovo format per promuovere l’importanza dei comportamenti salutari nel prevenire il rischio di cancro. In campo con ‘Le Pillole di Salute’ i campioni Carlotta Ferlito, Margherita Granbassi e Claudio Marchisio.

Il cancro resta un‘emergenza a livello mondiale, ricercatori e medici non possono permettersi battute d’arresto: in Italia solo lo scorso anno il cancro ha causato più del 25% dei decessi totali e si sono registrate circa 377.000 nuove diagnosi, più di 1.000 al giorno. (Fonte: I numeri del cancro in Italia, 2020 a cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi).

Fondazione AIRC e FIRC investono 125 milioni 260 mila euro nel 2021 per aiutare circa 5.190 ricercatori che stanno lavorando alla messa a punto di metodi per diagnosi sempre più precoci e di trattamenti più efficaci e mirati per tutti i tipi di cancro. Un impegno straordinario, possibile grazie alla fiducia di 4,5 milioni di sostenitori e al contributo di 20mila volontari, che si traduce nel sostegno di 622 progetti di ricerca, 71 borse di studio, 22 programmi speciali e di IFOM, centro di eccellenza internazionale nel campo dell’oncologia molecolare.

Marmellate e miele a favore della ricerca

Dal 1 febbraio i Comitati Regionali e i volontari della Fondazione distribuiscono su richiesta marmellata d’arancia e miele di fiori d’arancio, insieme alla speciale guida con preziose informazioni sulla prevenzione e con alcune ricette sane e gustose a tema arance firmate dagli chef aderenti ai Jeunes Restaurateurs d’Italia. Anche il mondo della scuola risponde “presente” all’appello di AIRC, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Oltre 300 Plessi Scolastici hanno scelto di partecipare a ‘Cancro io ti boccio’ (Compatibilmente con le indicazioni del DPCM), il progetto che promuove presso alunni e insegnanti le conoscenze sugli stili di vita salutari e il valore della ricerca scientifica.

Le arance rosse contro il cancro

Da giovedì 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, scendono in campo le insegne della grande distribuzione e della distribuzione organizzata con le Arance rosse per la Ricerca disponibili, fino a esaurimento, in oltre 6 mila punti vendita. Nell’anno in cui i volontari AIRC non potranno essere in piazza a causa della pandemia sarà possibile quindi continuare a dare forza alla ricerca con le arance rosse della Grande Distribuzione.

Carlotta Ferlito, Margherita Granbassi e Claudio Marchisio scendono in campo

Carlotta Ferlito, Margherita Granbassi e Claudio Marchisio sono i protagonisti della serie ‘Pillole di Salute’, format pensato per il web con l’obiettivo di promuovere alcuni semplici consigli per mantenerci in forma e prevenire da campioni. Claudio Marchisio ci fornisce delle indicazioni precise su cosa fare per seguire una sana alimentazione, il cibo che consumiamo può infatti influire sulla nostra salute ed esserne un prezioso alleato.

Altrettanto importante è ridurre i fattori di rischio come la sedentarietà e l’obesità: Carlotta Ferlito ci invita quindi a essere fisicamente attivi proponendoci alcune attività che tutti possiamo fare quotidianamente. Margherita Granbassi ci ricorda infine che il fumo è il fattore di rischio che più impatta sulla salute e che tutti noi dovremmo evitare perché causa l’85-90% dei tumori polmonari e risulta essere anche all‘origine di molti altri tumori.