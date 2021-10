Vaccinazione per il Papilloma virus: a chi e quando serve

In circa l’80% dei casi, l’infezione da HPV decorre in maniera asintomatica, perché l’organismo ha la capacità di eliminare il virus. In altri casi, il sistema immunitario non riesce a sconfiggerlo, con conseguenze gravi come il cancro. Generalmente, il tempo che intercorre tra l’infezione e l’insorgenza delle lesioni precancerose è di circa 5 anni, mentre la latenza per l’insorgenza del carcinoma cervicale può essere di decenni. Abbiamo a disposizione un’arma molto potente: la vaccinazione è in grado di prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati in uomini e donne”.

Nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale viene evidenziato come la sanità pubblica oggi si pone come obiettivo il raggiungimento, nelle ragazze e nei ragazzi, nel dodicesimo anno di vita, di coperture vaccinali che raggiungano il 95% per la massima protezione da tutte le patologie HPV correlate direttamente prevenibili con la vaccinazione.

“Il Papilloma virus è il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo – fa sapere Saverio Cinieri, Direttore Oncologia Medica e Breast Unit dell’Ospedale ‘Perrino’ di Brindisi e Presidente eletto AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Nonostante la maggior parte delle infezioni regredisca spontaneamente, in caso di persistenza e cronicizzazione, l’infezione può evolvere nel tempo in lesioni precancerose e cancro. La vaccinazione rappresenta l’arma più importante per sconfiggere le neoplasie causate dall’HPV.

La nostra società scientifica sostiene gli obiettivi stabiliti dalle ‘Call to action’ promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla European Cancer Organization nonché dallo ‘Europe’s Beating Cancer Plan’ della Commissione Europea: cancellare il tumore della cervice uterina (e tutti quelli Hpv correlati) entro il 2030. Le azioni da attuare sono proprio vaccinare almeno il 90% della popolazione target e assicurare che almeno il 90% della popolazione target abbia accesso agli screening cervicali gratuiti”.

Una campagna per sensibilizzare genitori e adolescenti

Al fine di migliorare la copertura vaccinale, sia nelle femmine che nei maschi, prende il via la campagna di sensibilizzazione “Hai Prenotato, Vero?”, realizzata da Msd e autorizzata dal Ministero della Salute.

La campagna prevede un’intensa attività digitale utilizzando i principali canali con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulla possibilità che ogni genitore ha, informandosi correttamente, di proteggere i propri figli adolescenti da patologie pericolose come i tumori HPV-correlati.

Oltre all’ampia offerta di contenuti presenti sui diversi canali, sarà disponibile anche un nuovo portale informativo, ricco di informazioni utili e immediate sulle patologie HPV-correlate e le opportunità di prevenzione, inclusa la possibilità di consultare le mappe con le offerte di vaccinazione anti-HPV nelle diverse Regioni italiane.