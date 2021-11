Tumore polmonare, come funzionano le terapie su misura

Il tumore polmonare è stato per decenni quello maggiormente riscontrato in termini di incidenza, a livello mondiale. Oggi è stato superato dal tumore al seno nelle donne, ma si trova comunque al secondo posto.

Questa malattia rappresenta però la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne tra le quali si è evidenziato un aumento dei casi, probabilmente dovuto alla diffusione del vizio del fumo.

Tumore al polmone, fattori di rischio

Questo tumore non è legato strettamente all’età. Stando alle cifre, poco meno di un terzo dei nuovi casi si verifica in persone che hanno meno di 65 anni. Il fumo anche quello passivo è il fattore di rischio chiave per questa forma tumorale. Ma esistono anche altri elementi, come la presenza di altri casi in famiglia, l’esposizione ad agenti cancerogeni ad alto rischio, la presenza di altre patologie polmonari, anche l’inquinamento atmosferico molto forte.

Forme di tumore polmonare

Il tumore al polmone è caratterizzato da una anomala proliferazione cellulare e a seconda del tipo di cellule coinvolte e rilevate dall’esame istologico si possono distinguere in termini generali due grandi categorie. La prima è il microcitoma, ovvero il tumore a piccole cellule, l’altra, più diffusa, è il tumore non a piccole cellule.

Il microcitoma è la forma più aggressiva e già al momento della diagnosi in alcuni casi ci possono essere metastasi, mentre il tumore non a piccole cellule viene a sua volta classificato in tre sottotipi, ovvero l’adenocarcinoma, il carcinoma a grandi cellule e il carcinoma a cellule squamose.

Tumore polmonare, terapie

A livello di terapie, oggi esistono marcatori molecolari specifici che possono indirizzare il trattamento del tumore al polmone verso terapie innovative come quelle che si chiamano target therapies, ovvero terapie a bersaglio molecolare che agiscono selettivamente sui fattori che vanno ad incidere sulla crescita delle cellule tumorali. Quindi la caratterizzazione molecolare del tumore polmonare non a piccole cellule rappresenta un passaggio fondamentale nel corso della diagnosi e del trattamento del paziente. L’oncologo può identificare la cura che va ad agire esattamente su uno specifico obiettivo.

Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “Tumore polmonare e terapie su misura”, clicca e ascolta qui

“Pillole di Salute quotidiana” è la serie in podcast di DiLei TakeCare, a cura di Federico Mereta. In ogni puntata si parla di prevenzione, cure e buone abitudini.