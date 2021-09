Tiroide, perché si forma il gozzo in caso di carenza di iodio

Gozzo e tiroide

Per questo motivo un insufficiente apporto di iodio col tempo può portare a deficit di produzione degli ormoni tiroidei e quindi a manifestazioni di compenso da parte del tessuto della ghiandola. Tende quindi a diventare più grande per rispondere alle richieste dell'organismo.

Quando esiste una carenza cronica di iodio la tiroide reagisce e cerca di sviluppare le proprie strutture. Quindi aumenta di volume fino al punto di creare una vera e propria tumefazione nel collo che a volte può essere del tutto sconosciuta perché il gozzo si sviluppa all'interno comprimendo la trachea e l'esofago.

A volte l'anomalo sviluppo della ghiandola può essere legato a un unico nodulo che si forma al suo interno, ma in altri casi può essere legato a diversi piccoli noduli.

Cosa succede

Occorre sempre parlarne con il medico. Per il resto, va ricordato che lo iodio è importante. Così come bisogna tenere presente che bisogna consumare poco sale, ma iodato, perché può creare problemi sul fronte dell'ipertensione. Lo iodio infatti fa lavorare al meglio la tiroide consentendole di produrre gli ormoni che aiutano l'intero organismo a lavorare normalmente. In caso di ipotiroidismo ad esempio si possono avere diversi disturbi come sonnolenza o il cuore che batte più lentamente, fino all'aumento del colesterolo.

