Tiroide, il freddo può essere un sintomo. E cosa fare in gravidanza

Se soffrite particolarmente il freddo, vi sentite stanche e avete preso qualche chilo di troppo, forse è il momento di controllare la tiroide.

Freddo e ipotiroidismo

Innanzitutto, potete fare l’esame del TSH attraverso un prelievo di sangue. Questo offre un primo dato al medico per valutare la situazione. Quando si soffre tanto e spesso il freddo, il problema può essere legato soprattutto all’ipotiroidismo. Nelle donne il quadro è presente mediamente quattro o cinque volte di più che nei coetanei maschi.

In gravidanza e dopo il parto

Spesso queste situazioni non creano nessun problema, ma occorre prestare particolare attenzione soprattutto in gravidanza. Ed è anche importante definire con precisione la situazione in previsione di una dolce attesa perché un compenso ottimale dell’ipotiroidismo materno è necessario e fondamentale per lo sviluppo del feto.

Il momento della gravidanza e il periodo successivo al parto vanno seguiti con attenzione anche sul fronte della gestante perché possono manifestarsi dei fenomeni autoimmuni, cioè la produzione di anticorpi “sbagliata” da parte dell’organismo. E questi auto-anticorpi a volte si scatenano contro le cellule della tiroide.

Tale quadro può avere un decorso rapido e svilupparsi in media da 4 a 12 mesi dal parto, comporta un processo di danno del tessuto tiroideo da parte dello stesso sistema immunitario della persona. Il fenomeno in questo caso porta però alla liberazione dell’ormone tiroideo e quindi a una situazione potenzialmente contraria rispetto a quella che abbiamo visto prima. Ci possono essere la stanchezza ma anche l’agitazione e il cuore che batte forte in gola.

In genere però a questa situazione può davvero far seguito a un quadro di ipotiroidismo che però spesso è solo transitorio e può rimanere in una parte dei casi. È quindi complesso comprendere cosa accade alla tiroide, per questo deve essere sempre il medico a fare la diagnosi e a capire come comportarsi.

