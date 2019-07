Succhi, muesli, sale dell’Himalaya: cibi sani o moda del momento?

editato in: da

Avvelenamento da cibo: 10 alimenti insospettabili

Le mode alimentari a volte si impongono sul buon senso. Se ormai tutti si affrettano a dire “senza olio di palma”, a volte non è ben chiaro se sia davvero giusto o meno sostituire il latte vaccino con il latte di mandorle o usare il sale dell’Himalaya invece di quello normale.

Business Insider ha chiesto a Andy Bellatti, dietologo certificato e cofondatore di Dietitians for Professional Integrity, consigli su quali ‘cibi sani’ valga davvero la pena mangiare.

Integratori di vitamine – È vero che abbiamo bisogno di piccole quantità di vitamine per sopravvivere: senza vitamine A, C, ed E, per esempio, avremmo difficoltà a trasformare il cibo in energia, e potremmo sviluppare sindromi come il rachitismo o lo scorbuto. Ma una ricerca dimostra che otteniamo quantità più che sufficienti di queste sostanze da quello che mangiamo, quindi non c’è bisogno di una pillola. A meno di situazioni e patologie particolari.

Succhi e spremute – Quando spremiamo frutta e verdure fresche, rimuoviamo le loro fibre, l’ingrediente fondamentale che tiene pieni e soddisfatti fino al prossimo pasto. Quello che mantenete è lo zucchero. Nel breve termine, una dieta alta in zuccheri e bassa in proteine farà sentire i morsi della fame, avere sbalzi d’umore, e un basso consumo energetico. A lungo termine, si può perdere massa muscolare, dal momento che i muscoli sono fatti di proteine.

Pane senza glutine – A meno che non siate celiaci, il glutine probabilmente non ha un effetto negativo su di voi. Infatti vari studi dimostrano che la maggior parte delle persone soffre di gonfiore e gas quando mangia, che consumi grano o no.

Latte di mandorle – Le alternative ai prodotti caseari hanno visto aumentare la loro popolarità negli ultimi anni, specialmente il latte di mandorle e di soia. Tuttavia il latte di mandorla è praticamente privo di nutrienti. Di per sé, le mandorle sono una potenza di proteine. Ma in termini di volume, un bicchiere di latte di mandorle è composto solo per circa il 2% di mandorle e non contiene quasi nessuna proteina. E tutte le vitamine che contiene sono state aggiunte. Quindi, se siete alla ricerca di una vera e sana alternativa, optate per la soia, latte scremato o magro.

Muesli -La maggior parte dei muesli non è un alimento salutare. In realtà, è ricco di zuccheri e calorie – una tazza contiene circa 600 calorie, ovvero la stessa quantità di due panini di tacchino e formaggio o circa quattro barrette di cereali.

Uovo – Per anni l’uovo è stato messo al bando perché faceva alzare i livelli di colesterolo. Ma cuna crescente quantità di studi dimostra che per la maggior parte delle persone il colesterolo da dieta (che proviene cioè da ciò che mangiamo) non ha realmente un effetto sul colesterolo nel sangue. Quindi a meno che non abbiate il colesterolo alto, lasciate perdere quelle schifose alternative con solo il bianco dell’uovo. Buongiorno, uova sode, alla coque, omelette..!

Acqua in bottiglia – Non è né più pulita né più sana rispetto alla maggior parte dell’acqua di rubinetto. Naturalmente chi abita in aree in cui l’acqua invece è contaminata dovrebbe optare per quella in bottiglia.

Sciroppo d’agave – C’erano una volta molti paladini della salute (tra cui il Dr. Oz) che suggerivano di scambiare lo zucchero con l’agave, dal momento che ha un basso indice glicemico e non porta ai picchi di zucchero nel sangue (ovvero glucosio) che si verificano dopo aver consumato lo zucchero bianco. Ma sebbene l’agave non abbia un elevato contenuto di glucosio, è ad alto contenuto di un altro tipo di dolcificante – il fruttosio (la stessa roba ad alto contenuto di fruttosio che è nello sciroppo di mais). Alcuni studi recenti suggeriscono che le diete ad alto contenuto di fruttosio sono collegate a diversi problemi di salute, tra cui le malattie cardiache. Non importa tanto quale dolcificante usate, ma quanto ne usate. “Lo zucchero è zucchero è zucchero” dice Bellatti.

Cibi/bevande detox – Nessuno ha bisogno di disintossicarsi. A meno che non siate state avvelenati, avete già un sistema super efficiente che filtra e si libera delle sostanze più dannose che mangiate. Il che significa che non avete bisogno di comprare nessun succo “purificante” o infusione “disintossicante”. “Non c’è nulla in questi prodotti di disintossicante, né esistono cibi che lo sono” dice Bellatti. Il vostro sistema di pulizia interna è costituito da due organi pulisci-tossine: il fegato e i reni. Mentre i nostri reni filtrano il nostro sangue, rimuovendo i “rifiuti” della nostra dieta, il nostro fegato elabora le medicine e ci disintossica da qualunque sostanza chimica ingeriamo. Messi insieme, questi organi rendono i nostri corpi delle centrali autonome di pulizia.

Olio di cocco – È grosso modo identico all’olio d’oliva in calorie generali e in contenuto di grassi. Ma, a differenza di un cucchiaio di olio d’oliva, che ha solo 1 grammo di grassi saturi e più di 10 grammi di salutari grassi mono saturi o polinsaturi, un cucchiaio di olio di cocco ha 12 grammi di grassi saturi – cifra enorme – e solo 1 grammo di grasso sano. Gli esperti suggeriscono di evitare i grassi saturi perché sono stati collegati con il colesterolo alto e il rischio di diabete di tipo 2.

Sale dell’Himalaya – Il colore rosa distintivo di sale dell’Himalaya si può far risalire alla piccola quantità di ossido di ferro, o ruggine, nei granelli. Il sale contiene anche piccole quantità di calcio, potassio, ferro e magnesio, e in frazioni minori quantità di sodio del sale da tavola. Ma vale il suo prezzo? “Sì, la tonalità rosa proviene da minerali, ma il contenuto è vicino a zero”, dice Bellatti. “Nessuno dovrebbe essere alla ricerca di minerali in cose come lo zucchero o il sale! Solo perché è il sale cristallino dell’Himalaya, non si può semplicemente usarne di più o pensare che non avrebbe gli stessi effetti di altri sali. Mettetevi in testa che è sempre e comunque solo sale “.

Cibi senza grassi – Siamo stati portati a credere che i prodotti a basso contenuto di grassi porteranno a un miglioramento generale della salute e alla perdita di peso. Tuttavia, uno studio durato otto anni che ha coinvolto quasi 50.000 donne ha suggerito che questo è altamente improbabile. Quando circa la metà di loro si è messa a fare una dieta povera di grassi, questo non ha ridotto il loro rischio di cancro al seno, cancro del colon o malattie cardiache. Inoltre, non hanno perso molto peso, se non affatto. Nuove raccomandazioni mostrano che i grassi sani, come quelli da noci, pesce e avocado, vi fanno in realtà bene, se assunti con moderazione. Quindi aggiungeteli di nuovo nella vostra dieta, se non l’avete già fatto.

Bevande energetiche – Siamo stati erroneamente convinti che abbiamo bisogno di acqua e zucchero per prepararci a un allenamento e “fare rifornimento” dopo essere stati in palestra. In realtà, gli esperti di esercizio fisico raccomandano di bere acqua e di mangiare o bere 20 grammi di proteine, dal momento che gli studi suggeriscono che aiuta a ricondizionare e a costruire i muscoli.

In collaborazione con: adnkronos.com