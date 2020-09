SaluTO, la corretta divulgazione scientifica in campo medico

editato in: da

“Dall’avvento della rete molte persone hanno iniziato in campo medico e rivolgersi innanzitutto a Google, facendosi diagnosi da sole e addirittura arrivando all’auto-somministrazione delle terapie. Il Covid però ha rovesciato il tavolo, mostrando a tutti l’importanza di disporre di informazioni autorevoli e corrette”. Lo ha sottolineato il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, lo scorso 9 luglio, durante la presentazione degli appuntamenti di divulgazione medica online SaluTO, iniziativa che coinvolge l’Ateneo torinese insieme al Comune e al Politecnico. “Credo che dalla pandemia – ha rimarcato Geuna – ci arrivi un’eredità importante: il valore delle fonti, che non sono tutte uguali. Le persone hanno rivalutato il ruolo dell’esperto, che non ha il sapere assoluto, ma ha un metodo scientifico per cui è in grado dire cosa è meglio”.

“Il Covid-19 ha spiazzato il mondo – ha detto nella stessa occasione Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino – fornendoci l’ennesimo esempio di come la nostra società sia diventata meno resiliente. E’ un discorso che riguarda non il singolo individuo ma l’intero assetto della società, che va ripensato. Tutti i corpi devono crescere, ma il fatto che politica, università e industria abbiano cominciato a collaborare è un lascito positivo”. “Abbiamo visto durante l’emergenza quanto tutto questo sia stato importante: decidere di investire sulla diffusione delle informazioni, come facciamo con l’iniziativa di divulgazione medica SaluTO, è una scelta molto importante”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenuta alla videoconferenza di presentazione degli appuntamenti online con gli esperti che prenderanno il via in collegamento dal Teatro Regio il prossimo 25 settembre. “SaluTO, facendo divulgazione medica per tutti – ha aggiunto Appendino – cerca di uscire dal confine della comunità scientifica. Il Covid ci ha insegnato appunto che ce n’è tanto bisogno. E ci ha mostrato come la consapevolezza, da cui deriva responsabilità, riguardi non solo la nostra salute ma anche quella degli altri, dell’intera comunità”.

“La sfida di SaluTO – ha osservato – raccoglie tutto questo: ne sono orgogliosissima, e sono certa che debba diventare un appuntamento fisso. Servirà anche per rafforzare l’identità di Torino dal punto di vista scientifico. C’è sete di sapere e di capire, SaluTO risponde a questa domanda”.

SaluTO 2020, il 25 e 26 settembre prossimi, sarà costituito da otto eventi tematici della durata di 30 minuti, con intervalli di una o due ore, in diretta streaming dal Teatro Regio di Torino. Federico Mereta, giornalista scientifico, intervisterà i relatori sui temi scelti, moderando il dibattito con il pubblico, che sarà collegato on line. Tutte le informazioni per connettersi, a breve sul sito www.saluto.net.

L’evento, nato su iniziativa della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, è realizzato in collaborazione con la Città di Torino e YEG! Your Event Group, e da quest’anno si arricchisce della partnership scientifica del Politecnico di Torino. Qui il programma 2020.