Salute, benessere e rispetto per l’ambiente

Fare una regolare attività fisica, non solo genericamente “fare movimento”, assumere una corretta postura mentre si lavora al computer seduti alla scrivania e dormire bene sono tutti elementi chiave nella ricetta per una buona salute. Se ne parla nell’incontro realizzato con il contributo di Iren, che partecipa a SaluTO organizzando in questa occasione il suo annuale appuntamento della “Giornata della salute”: un talk formativo tutto digitale per i propri dipendenti, ma di interesse generale, aperto a tutti, che entra quindi nel programma di SaluTO 2020.

“La salute in epoca di Covid-19: buone abitudini per il benessere in ufficio e in smart working”, in diretta web venerdì 25 settembre ore 11:30 – 12:30. Partecipano Simona BO, professore associato di Scienze dell’Alimentazione dell’Università degli Studi di Torino, Marco Minetto, professore associato di Medicina Fisica e Riabilitativa dello stesso ateneo e Luca Semperboni, medico chirurgo specialista in Medicina dello Sport.

In particolare, spesso alla qualità del sonno non si dedica sufficiente attenzione. “Esistono semplici regole comportamentali – spiega Simona Bo – che possono migliorare la durata e la qualità del sonno. Fra queste ci sono raccomandazioni nutrizionali come evitare bevande e alimenti contenenti caffeina o alcool, pasti eccessivi o ad alto contenuto proteico nelle ore serali, norme comportamentali (evitare il fumo di tabacco nelle ore serali, non svolgere esercizio di intensità medio-alta prima di coricarsi, non protrarre il tempo trascorso nel letto, limitare la durata dei “sonnellini” diurni a meno di 30 minuti e mai dopo le ore 15:00) e consigli in merito all’ambiente domestico (eliminare dalla visuale orologi, scegliere camere buie, silenziose, con una temperatura confortevole)”.

Il sostegno di Iren a questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di un Programma di Prevenzione e Salute adottato dall’azienda ai propri dipendenti e alle loro famiglie: la qualità della vita è il principale obiettivo delle attività del welfare aziendale, inteso come l’insieme delle azioni volte a promuovere e sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano sul posto di lavoro e nella vita privata. Ogni anno viene individuato un focus specifico tra le tematiche attinenti il benessere su cui vengono realizzate nuove iniziative; nel 2019 è stato implementato il Progetto “Insieme per la prevenzione”, in collaborazione con Europa Donna, che si è concretizzato in una serie di interventi di sensibilizzazione sul tumore al seno femminile e corretti stili di vita.

Energia pulita, rispetto e sostenibilità ambientale, salute e benessere delle persone sono parti necessarie di una strategia di sviluppo globale che la recente emergenza sanitaria ha reso urgente. Ma per raggiungere al più presto questo obiettivo sono necessarie una corretta informazione e una capillare formazione delle persone.

Diretta web – venerdì 25 settembre 2020 – ore 11:30

