Non riesci a seguire la dieta? La colpa non è tua, lo dice la scienza

Hai provato mille volte a metterti a dieta, ma non sei mai riuscita ad arrivare fino in fondo. Sei passata dalla dieta del digiuno a quella dei carboidrati, dalla dieta dell’anguria a quella della pesca… ma il risultato è sempre stato lo stesso: un fallimento totale. Non fartene una colpa, la responsabilità non è tua, o meglio: dipende tutto da come è fatto il tuo cervello.

Lo ha dimostrato una ricerca condotta dalla business school INSEAD e pubblicata su JNeurosci: le cause del fallimento dei tuoi buoni propositi sono tutte da amputare al tuo cervello. Pare che esista una determinata area nella zona prefontale che controlla la forza di volontà: se in questa zona la materia grigia è carente, resistere alle tentazioni è praticamente impossibile.

Per scoprirlo, gli studiosi hanno analizzato la materia grigia di 91 volontari, arrivando alla conclusione che più questa è carente nella zona della corteccia prefrontale dorsolaterale e ventromediale, meno i soggetti sono capaci di autocontrollo .E, come ben saprai, per seguire una dieta ne serve molta, anzi moltissima, di forza di volontà.

Non si tratta solo di mangiare gli alimenti consentiti nelle dosi consigliate. Il problema è soprattutto rinunciare a quello che ti fa così tanta gola, a quella dose extra di pasta o di bigné alla crema che fa ingrassare ma è lo stesso irresistibile. Scegliere un’alimentazione sana richiede una forte determinazione e costanza nello scegliere sempre cibi salutari rispetto a quelli forse più allettanti, ma che possono avere conseguenze negative sulla salute.

Non è il caso, però, di abbattersi e di perdere la speranza. E nemmeno di prendere questa scoperta come una scusa perfetta per rinunciare per sempre a qualunque dieta. La struttura cerebrale cambia nel tempo, in risposta allo stile di vita. Quindi non è detto che, se oggi non riesci a controllarti da sola, allora sarà così per sempre. Sempre meglio non perdere la speranza e sforzarti al massimo per ottenere i risultati migliori: prima o poi arriveranno.