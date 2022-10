Noduli alla tiroide: cosa sono, cause e quando preoccuparsi

Fonte: 123RF noduli alla tiroide

La tiroide è una ghiandola endocrina deputata alla produzione di ormoni tiroidei. Questi ultimi, svolgono numerose funzioni tra cui quella di regolare il metabolismo e il battito del cuore. È costituita da due lobi, congiunti da una parte centrale che prende il nome di istmo.

La comparsa di noduli alla tiroide può destare preoccupazione in quanto a volte questi vengono associati alla possibilità di una forma tumorale. In realtà si tratta di neoformazioni quasi sempre di natura benigna: è quindi raro che ci si trovi di fronte a un tumore, che ad ogni modo, può essere trattato in modo efficace. Numeri alla mano, il tumore alla tiroide costituisce il 3-4% di tutte le neoplasie e colpisce con maggiore frequenza il genere femminile, in particolare le donne con un’età compresa tra i 40 e i 60 anni.

La tiroide può essere interessata anche da patologie come:

Dunque, i noduli alla tiroide cosa sono e quando c’è da preoccuparsi? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Laura Fugazzola, Responsabile Centro Tiroide -U.O. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Auxologico San Luca.

Cosa sono

«I noduli tiroidei sono delle neoformazioni a livello della tiroide. La tiroide è un organo che frequentemente forma noduli, ma la maggior parte di questi sono benigni, nello specifico nel 95-97% dei casi. Inoltre, sono frequenti, perché circa la metà delle donne sopra i 50 anni ne presenta uno, che può aver scoperto oppure no, ma sicuramente lo ha sviluppato», spiega la professoressa.

Sintomi

«I sintomi sono pochi a meno che non ci troviamo di fronte a noduli di grosse dimensioni (visibili al medico o al paziente), oppure di noduli che possono determinare dei sintomi da compressione. Questo perché la trachea è posta posteriormente alla tiroide, che se aumenta di dimensioni per via di un nodulo, potrebbe determinare una compressione della trachea e dare fastidio. Tuttavia, si tratta di una situazione rara.

Il nodulo tiroideo può anche farsi sentire quando è un nodulo iperfunzionante; in questo caso acquisisce una mutazione che lo rende iperfunzionante, cioè che funziona troppo, quindi produce più ormoni tiroidei del dovuto senza più un controllo da parte dell’ipofisi, una ghiandola che controlla la produzione ormonale della tiroide. Questa condizione determina un ipertiroidismo che a sua volta produce una sintomatologia (tachicardia, tremori, calo ponderale, sudorazione)», precisa la professoressa Fugazzola.

I noduli tiroidei possono inoltre non dare sintomi ed essere trovati in modo del tutto causale, dopo aver svolto degli esami.

Cause

«Le cause alla base del nodulo tiroideo normofunzionante – quello più frequente – sono varie e in gran parte sconosciute. Alla base c’è di certo la carenza di iodio. Nei territori poveri di iodio, come ad esempio l’Italia, questo può portare a un aumento di dimensioni della tiroide e allo sviluppo di noduli: la tiroide deve fare infatti più fatica in quanto ha poco iodio a disposizione per produrre la giusta quantità di ormone tiroideo. Tra le cause legate allo sviluppo del nodulo iperfunzionante ci sono delle mutazioni, così come alla base della trasformazione maligna».

Quando preoccuparsi?

«Praticamente mai. Anche perché le probabilità che il nodulo sia di natura maligna sono del 3-5%; inoltre, in caso di tumore, le probabilità di guarigione sono molto alte. La maggior parte delle volte è infatti sufficiente l’intervento di tiroidectomia, cioè l’asportazione totale della tiroide. Quindi si può stare tranquilli perché è un tumore molto ben curabile».

Diagnosi

Dopo aver individuato un nodulo tiroideo, è necessario andare a fondo e indagare circa la sua natura benigna o maligna. Lo specialista dunque potrebbe prescrivere alcuni esami, tra cui quelli che stabiliscono il funzionamento della ghiandola, nello specifico il dosaggio degli ormoni TSH ed eventualmente FT3, FT4, che viene effettuato attraverso un semplice prelievo ematico. I risultati saranno decisivi per l’individuazione del trattamento più idoneo ed efficace.

Come trattarli?

Noduli tiroidei benigni

«I noduli tiroidei benigni hanno diversi tipi di trattamenti. Quando sono piccoli e non procurano alcun fastidio, non si fanno terapie. Vengono però monitorati nel tempo, anche perché la maggior parte di essi non cresce di dimensioni.

Per quanto riguarda invece i noduli di grosse dimensioni, si possono seguire diverse strade in base al caso: se si tratta di noduli cistici, cioè pieni di liquido, si può effettuare l’alcolizzazione per via percutanea. Nello specifico, si svuota il nodulo del suo contenuto, si inietta un po’ di etanolo sterile che fa irritare le pareti cistiche, che quindi sono più facilitate ad avvicinarsi tra di loro per un processo infiammatorio.

In caso di noduli solidi invece, si può eseguire la termoablazione: viene inserito al loro interno un ago da cui esce calore che brucia i noduli riducendoli di circa il 50%. In questo modo è possibile evitare l’intervento chirurgico».

Noduli tiroidei maligni

«Questi richiedono un intervento di asportazione o del lobo dove si trova il nodulo, oppure di tutti e due i lobi della tiroide. A seguire, ci sono altri trattamenti che consistono nella somministrazione di iodio radioattivo. Il nodulo iperfunzionante si può trattare con la terapia radiometabolia, cioè con la somministrazione di iodio radioattivo che va a localizzarsi in questo nodulo e lo bombarda dall’interno, facendolo diventare un nodulo normale. Oppure, si può eseguire la termoablazione, in quanto andando a distruggere queste cellule con il calore, si evita il problema dell’iperfunzione», conclude l’esperta.

In generale quindi, i noduli tiroidei non devono destare particolare preoccupazione. In caso di sintomi evidenti, il consiglio è di chiedere il parere del proprio medico di fiducia.