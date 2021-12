Natale, ecco i consigli se l’umore è cupo

I bimbi attendono felici i doni. I grandi, pur se a distanza e con le necessarie protezioni visto il periodo (mai dimenticare mascherine e la separazione tra le persone), si riuniscono per stare assieme. In un Natale senza baci per la prevenzione di Sars-CoV-2, tuttavia, si possono accentuare le tendenze all’umore cupo e comunque, per molti, possono comparire note di tristezza legate al ricordo dei tempi andati.

Se a questo si aggiunge che gli stress da regali e da difficoltà d’incontrarsi con gli altri possono accentuare il malessere psicologico, diventa fondamentale cercare di porre in atto alcune buone abitudini per affrontare meglio la situazione. Magari attraverso semplici misure, traslate dai consigli degli esperti, che possono aiutarci.

Cinque regole da seguire