Malattie rare, una legge per l’Italia

Come ricorda Ilaria Ciancaleoni Bartoli, tre cose importanti mutano praticamente subito. “In primo luogo le malattie rare e tutto ciò che le riguardano diventano una questione rilevante per la Legge dello stato: in passato ogni atto era stato fatto tramite decreti ministeriali, tutti diversi, spesso privi di organicità. La legge pone le basi per un più forte riconoscimento e una vera organizzazione nazionale.”

Secondo aspetto da non sottovalutare anche se ovviamente siamo solo all’inizio di un percorso, è quello economico. “Da gennaio ci sarà un Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, per ora solo di 1 milione di Euro (ma che potrebbe essere implementato durante la legge di Bilancio) che servirà per il finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura e assistenza delle persone affette da malattie rare; tra le altre cose, questo Fondo mira a favorire l’inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo a essa la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma – riprende l’esperta.

L’esistenza di un fondo, che prima non c’era, è importante perché si potrà scegliere di finanziarlo in futuro anche con somme molto più ampie.” Infine, con la Legge si prevede un aggiornamento dei Lea, il Livelli Essenziali di Assistenza. La legge calca la mano sul fatto di doverli aggiornare tempestivamente e stabilisce anche che in caso di ulteriori ritardi venga attuata una procedura alternativa. Questo dovrebbe facilitare aggiornamento della lista delle malattie rare esenti e anche delle patologie da sottoporre a screening.

Sul fronte della ricerca si prevedono dei forti incentivi di natura fiscale. “Parliamo di un contributo, nella forma di credito d’imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l’avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca – ricorda Ciancaleoni Bartoli. Questo dovrà essere attuato entro sei mesi, ma di fatto già il sapere che verrà fatto darà stimolo agli investimenti in ricerca.” Altre cose, poi, sono destinate a mutare in un futuro prossimo. Con un più veloce accesso alle terapie per malattie rare: si deve stabilire bene come ma intanto nella legge c’è già scritto che le regioni devono impegnarsi a ridurre i tempi e a rendere comunque disponibili i farmaci approvati.

La soddisfazione di Telethon

Fondazione Telethon, una delle principali charity biomediche italiane nata nel 1990, la cui missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza, attraverso il Direttore Generale Francesca Pasinelli segnala l’importanza di questo passo avanti.

"Siamo davvero felici che le Istituzioni del nostro Paese abbiano voluto lanciare un segnale di interesse concreto per i pazienti e le famiglie che affrontano una malattia genetica rara e per la ricerca a loro dedicata. Proprio a causa della loro rarità, queste patologie tendono a essere trascurate dai finanziamenti pubblici e privati, motivo per il quale esistono realtà come la nostra Fondazione, che aprono strade per aumentare la conoscenza e dare vita a nuove cure – Spiega Pasinelli.

Tutti stiamo vedendo quanto grazie alla ricerca scientifica sia possibile illuminare di speranza la visione del futuro anche in periodi complessi come quello attuale. Per questo è un segno importante che le Istituzioni abbiano voluto dare un sostegno a chi, durante una pandemia, è ancora più fragile e vulnerabile. Siamo certi che questo passaggio normativo possa essere foriero di un ulteriore rafforzamento del nostro sistema con il supporto a quelle realtà che ogni giorno si impegnano per dare risposte concrete a chi vive con una malattia genetica rara, contribuendo in generale alla conoscenza e al progresso scientifico”.

Come detto, infatti, la nuova legge prevede l’istituzione di un fondo per gli studi preclinici e clinici nell’ambito delle malattie rare, per studi osservazionali e registri di uso compassionevole per terapie non ancora disponibili in Italia, per programmi di sorveglianza su farmaci orfani e su trattamenti innovativi che necessitano di maggiori e ulteriori analisi rispetto a sicurezza ed efficacia nel lungo periodo, per la ricerca e sviluppo di soluzioni terapeutiche orfane da plasmaderivati e per progetti di sviluppo di test per screening neonatali per la diagnosi di malattie rare per cui sia disponibile, o in fase di sviluppo avanzato comprovato, una terapia.