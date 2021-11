Malattia di Parkinson, come comportarsi in tempo di Covid-19

James Parkinson nel 1817 nel suo libro intitolato Essay on the Shaking Palsy descrive un quadro che poi sarà destinato a prendere il suo nome. È quella che viene definita “la malattia dei grandi uomini” e non bisogna pensare che colpisca solamente le persone anziane.

Il sintomo principale del Parkinson è la lentezza dei movimenti (circa il 30% dei pazienti non ha tremore) e il dolore può essere il primo segnale della malattia.

In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla patologia, in programma il 27 novembre, gli esperti della società Italiana di Neurologia spiegano come comportarsi in epoca di Covid-19. La Giornata Nazionale Parkinson è organizzata dall’Accademia LIMPE-DISMOV (l’Associazione scientifica di riferimento in Italia per la Malattia di Parkinson) aderente alla Società Italiana di Neurologia, insieme alla Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus.

L’impatto della malattia su chi soffre e sui familiari

“Si ritiene che il rischio di contrarre il Covid-19 nelle persone affette da Malattia di Parkinson e da altri parkinsonismi non differisca dalla popolazione generale – segnala Prof. Alfredo Berardelli, Presidente della Società Italiana di Neurologia – Recenti studi ed evidenze metanalitiche indicano che il rischio di ospedalizzazione (circa 50%) e morte (circa 10%) di questi pazienti una volta che hanno contratto il Covid-19, dipenda prevalentemente dall’età, generalmente avanzata e da eventuale comorbidità”.

Sono risultate rilevanti, invece, le conseguenze indirette del Covid-19 quali, ad esempio, le difficoltà, e in alcuni casi l’indisponibilità, nell’accesso alle cure mediche e fisioterapiche nei periodi di restrizione della mobilità, che hanno indubbiamente rappresentato un ulteriore aggravio nella gestione clinica dei pazienti con Parkinson e parkinsonismi, anche di coloro che non avevano contratto il Covid-19.

“È importante sottolineare – conclude Berardelli – che le evidenze scientifiche ad oggi disponibili non controindicano l’impiego dei vaccini anti-Covid-19 nella popolazione di persone affette da Malattia di Parkinson e da altri parkinsonismi. Per questa ragione si raccomanda la vaccinazione di tutti i pazienti”.

Come si sviluppa il Parkinson

La malattia di Parkinson è un disturbo neurodegenerativo che colpisce oggi 5 milioni di persone nel mondo, di cui oltre 300.000 solo in Italia, e che si manifesta in media intorno ai 60 anni di età.

Si stima che questo numero sia destinato ad aumentare nel nostro Paese e che nei prossimi 15 anni saranno 6.000 i nuovi casi ogni anno, di cui la metà colpiti in età lavorativa. Il quadro clinico della malattia è classicamente identificato dalla lentezza nei movimenti (chiamata in termine scientifico bradicinesia), dalla rigidità e dal tremore, anche se quest’ultimo non è sempre presente.

I sintomi sono da correlare alla degenerazione e morte di cellule di una piccola zona del cervello detta “sostanza nera” che è la zona in grado di produrre un neurotrasmettitore, la dopamina, coinvolto nel “controllo” del movimento. I sintomi non si presentano sempre una eguale intensità determinando, in relazione al prevalere dell’uno sull’altro, il manifestarsi di diverse forme cliniche.

La disabilità indotta dalla malattia di Parkinson non correla solo con il “disturbo del movimento” ma può coinvolge anche altri sistemi quale il cardiovascolare, gastrointestinale, urinario. Vi è una grande variabilità nell’evoluzione della malattia e nel grado di disabilità dei pazienti: il decorso è in genere definito come “cronico-progressivo”, ma è possibile riconoscere fasi protratte di stabilizzazione del quadro soprattutto se il paziente è attentamente curato e controllato.

La diagnosi di “Morbo di Parkinson idiopatico” si basa essenzialmente su criteri clinici, gli esami strumentali possono essere utili per escludere numerose altre patologie che possono avere gli stessi sintomi della malattia pur avendo genesi differente.