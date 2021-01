Mal di testa da rapporto sessuale: cause, sintomi, terapie

editato in: da

Esiste una forma di mal di testa legata all’attività sessuale. Si tratta di un ospite indesiderato che può comparire durante il rapporto oppure alla fine. In alcuni casi può dare picchi di dolore elevati.

In termini generali, non scientifici, possiamo parlare di mal di testa da rapporto sessuale e la forma sembra diffusa più nei maschi che le femmine. Il dolore tende a manifestarsi nelle persone tra i 30 e i 40 anni.

Due tipi di mal di testa

Dal punto di vista tecnico, gli esperti parlano di due tipi di mal di testa legati all’attività sessuale. Il primo compare durante il rapporto prima del raggiungimento dell’orgasmo e si manifesta come un mal di testa diffuso e fastidioso, quasi mai tanto forte. Molto più difficile da sopportare è invece la seconda forma che si verifica in correlazione con l’orgasmo e assume le caratteristiche di un vero e proprio attacco di emicrania. In questo caso il dolore è molto forte e di tipo pulsante.

Ovviamente, tutto questo è un quadro generale, anche i dolori non sono tutti uguali. Per questo la diagnosi precisa va sempre effettua dal medico. Ricordate però che la cefalea che si manifesta durante il rapporto potrebbe essere dovuta a una contrazione particolarmente intensa dei muscoli del collo e del capo che viene accentuata dallo stress.

L’emicrania orgasmica che sembra trarre le sue origini nella vasodilatazione delle arterie che si verifica normalmente durante il rapporto. Per la diagnosi, bisogna vedere che non ci siano particolari alterazioni da parte del cervello. Fatti i controlli, prescritti dal medico, ed esclusi altri problemi, si può pensare alle terapie. La prima regola sarebbe l’astinenza, ma nelle forme più serie bisogna rivolgersi a uno specialista di un centro cefalee, perché esiste la possibilità di pretrattamenti con specifici farmaci.

Per seguire la Pillola di Salute quotidiana “Mal di testa da orgasmo”, clicca e ascolta qui

“Pillole di Salute quotidiana” è la serie in podcast di DiLei TakeCare, a cura di Federico Mereta. In ogni puntata si parla di prevenzione, cure e buone abitudini.