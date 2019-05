Le proprietà curative (e dimagranti) del gin tonic che non ti aspetti

editato in: da

Asma, i sintomi e le cause

Difficoltà respiratorie o qualche chilo di troppo? Bevi un gin tonic e starai meglio!

Questo è il risultato di uno studio promosso dalla Asthma UK dove il gin ha dimostrato di dare sollievo a chi soffre di rinite allergica e Inoltre, secondo un altro studio gli effetti del gin sono ottimi per il nostro metabolismo e anche se può sembrare assurdo, la reazione del nostro corpo è quella di bruciare più calorie quando lo assumiamo (sempre senza esagerare).

L’esperimento effettuato sui topi ha fatto osservare agli scienziati quante calorie sono stati in grado di bruciare i soggetti durante un determinato periodo di tempo se avevano assunto gin o acqua. I topi inseriti nel gruppo del gin hanno mostrato di bruciare una quantità molto più elevata di calorie rispetto al gruppo che ha bevuto acqua.

Nel gin poche istamine

L’ente britannico che si occupa di fare ricerca e informazione sull’asma, l’Asthma UK, non ha dubbi: il gin tonic, o meglio il gin, attenua i fastidiosi sintomi dell’asma e della febbre da fieno, quali occhi arrossati, difficoltà a respirare, tosse. Questo infatti è quel che risulta da uno studio apparso anche sull’Indipendent. La motivazione è scientificamente provata: il gin contiene ridotte quantità di istamine e solfiti, a differenza di altri alcolici. L’effetto calmante del gin sui sintomi della febbre da fieno non è dunque una proprietà che hanno altri alcolici, anzi secondo alcuni recenti ricerche alcol e fumo peggiorerebbero la situazione. Il vino stesso è da evitare in caso di allergie e asma. In realtà anche la vodka contiene poche istamine, ma solo quella pura, e in ogni caso fra i due è da preferirsi il gin perché privo di solfiti per via del suo processo produttivo.

Come preparare il gin tonic

Vi è venuta voglia di bere un gin tonic? Introdotto in Europa dall’esercito inglese della Compagnia delle Indie, si prepara mescolando del gin con acqua tonica. Si serve con abbondante ghiaccio e limone per guarnire.



Vitamina D contro l’asma

Non solo gin, secondo una ricerca della Queen Mary University di Londra, l’apporto di vitamina D può rivelarsi molto utile contro gli attacchi di asma. Un buon rimedio dunque per chi soffre di questa patologia alimentarsi con cibi che contengono questa vitamina, come olio di fegato di merluzzo, il merluzzo stesso, ma anche altri pesci, in particolare salmoni, sgombri, pesci spada, tonni, storioni, aringhe, anguille, lucci, carpe, acciughe, cernie, sarde, triglie e trote. La vitamina D si trova pure nelle uova (nel tuorlo soprattutto), nelle carni rosse e bianche, nel latte vaccino, nel burro, nei formaggi grassi, nel fegato, nelle frattaglie e nei grassi animali. La vitamina D3 si trova nelle verdure a foglia verde (come spinaci, erbette e bietole) e in alcuni funghi (per esempio porcini, spugnoli, ovuli, finferli, chiodini, prataioli e shiitake).