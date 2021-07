Interazione tra farmaci e alimenti: come regolare la dieta e possibili rischi

editato in: da

Per chi segue più cure, deve far attenzione all’alimentazione, perché può esserci una correlazione tra farmaci e cibo. Basti pensare ad esempio che una spremuta di pompelmo può interferire con la disponibilità nel sangue di alcuni medicinali, aumentandone l’effetto.

Dal pompelmo al caffè

Il succo di pompelmo può interferire con alcune benzodiazepine, impiegate in farmaci contro l’ansia, o per farmaci della famiglia dei calcioantagonisti che possono essere impiegati in farmaci per il controllo della pressione.

Allo stesso modo, ci sono studi che dimostrano, seppur in casi rarissimi, che l’aglio possa incrementare l’azione dei medicinali che influiscono sulla coagulazione e quindi aumentare potenzialmente il rischio che vi siano emorragie.

Chi beve spesso latte o mangia molto formaggio, dovrebbe fare attenzione se è in cura con certi antibiotici per la cura delle infezioni della pelle o delle alte vie respiratorie, di qualche farmaco per l’osteoporosi o di lassativi.

La caffeina contenuta nel caffè dovrebbe essere assunta con più moderazione se si sta facendo una cura con antibiotici che fanno parte della categoria dei chinolonici, impiegati nella cura delle cistiti.

Infine per chi ama il tè all’inglese, sarebbe meglio non esagerare se il corpo è povero di ferro e si sta seguendo un trattamento con farmici che hanno lo scopo di integrare le carenze del minerale.

Si tratta solamente di esempi, però è importante tenere presente che potrebbe esserci un’interazione tra farmaci e alimenti. Per questo, caso per caso, è bene chiedere consigli al proprio medico o al farmacista.

