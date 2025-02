Integratori zinco e selenio. A cosa servono, benefici e i migliori da assumere adesso

Scopri come gli integratori di zinco e selenio possono supportare il tuo sistema immunitario e il benessere generale, con consigli su come sceglierli e i migliori prodotti disponibili.

Lo zinco e il selenio sono due oligoelementi essenziali per il benessere il corretto funzionamento dell’organismo. Entrambi i minerali vengono ottenuti dal cibo che si introduce ogni giorno con la dieta e svolgono ruoli chiave all’interno di cellule, tessuti e organi del nostro corpo. Zinco e selenio aiutano a supportare il sistema immunitario, proteggono stress ossidativo e contribuiscono al benessere strutturale di capelli, unghie e cute. Nonostante il loro fabbisogno può essere soddisfatto da una dieta equilibrata, molte volte si può rendere necessario l’utilizzo di integratori specifici di zinco e selenio per fronteggiare carenze nutrizionali o un aumentato fabbisogno dell’organismo. In questo articolo del magazine di DiLei.it verranno analizzati le caratteristiche di questi due micronutrienti essenziali e si scopriranno i migliori integratori a base di zinco e selenio presenti in commercio.

Integratori zinco e selenio: come sceglierli

Per acquistare degli integratori a base di zinco e selenio è necessario tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali. Bisogna, infatti, valutare la loro forma organica, che migliora la biodisponibilità e quindi l’assorbimento di tali micronutrienti. Le due forme maggiormente assorbite a livello intestinale sono il picolinato di zinco e il selenito di sodio. Altro fattore fondamentale da tenere in considerazione è il dosaggio dell’integratore, che sia sufficiente a soddisfare le esigenze dell’organismo ma in linea con le raccomandazioni giornaliere. Infatti, un dosaggio troppo alto di tali minerali può avere effetti negativi sulla salute. Infine, un altro fattore da tenere in considerazione è la combinazione di questi minerali con altre sostanze antiossidanti o vitamine, presenti all’interno di integrazioni specifiche per il benessere immunitario o per un effetto anti-age.

Zinco

La quantità raccomandata di zinco è pari a 8-11 milligrammi al giorno per gli adulti e può variare leggermente in caso di gravidanza o allattamento. Tale minerale si trova in abbondanza all’interno di alimenti proteici, come carne, pollame e pesce, ma anche in alimenti vegetali come semi di zucca, cereali integrali o legumi. All’interno dell’organismo gioca un ruolo cruciale per la stimolazione del sistema immunitario, per la guarigione delle ferite e per la sintesi del DNA e delle proteine. Inoltre, lo zinco è fondamentale anche per supportare la divisione cellulare.

Selenio

Il selenio è un micronutriente che ha una dose giornaliera consigliata di 55 microgrammi per gli adulti e circa 60-70 microgrammi per donne in gravidanza o allattamento. La sua presenza è abbondante all’interno di frutti di mare, noci del Brasile, uova e in alcuni cereali, mentre le sue funzioni si concentrano sulla produzione di selenoproteine con azione antiossidante. Il selenio, inoltre, supporta la salute tiroidea, il sistema immunitario e contribuisce alla fertilità maschile.

I migliori Integratori di zinco e selenio

Di seguito una selezione con i migliori integratori di zinco e selenio

Longlife® Selenium 110 Mcg

Longlife® Selenium 110 Mcg è un integratore che contiene selenio ad alta biodisponibilità, utile per supportare il benessere delle difese immunitarie, la riproduzione maschile e contribuire in modo efficace alla salute strutturale di unghie e capelli. La formulazione è priva di glutine ed è quindi adatta anche ai soggetti celiaci e, non contenendo ingredienti di origine animale, anche ai vegani.

ZincoDyn integratore di Zinco e Selenio

Questo integratore è realizzato con una speciale formula a base di bisglicinato di zinco, sali di magnesio degli acidi grassi, silice e L-selenometionina. Si tratta di tutti elementi ad alto impatto e capaci di essere assorbiti in poco tempo per supportare le esigenze fisiche dell’organismo. L’integratore aiuta a sostenere il benessere tiroideo, combatte lo stress ossidativo e supporta la fertilità maschile.

Vitamaze® Biotina Capelli + Selenio + Zinco

Vitamaze® Biotina Capelli + Selenio + Zinco è una formulazione che combina l’azione dello zinco e del selenio con quella nella biotina, per poter supportare la salute di capelli, pelle e unghie. La loro triplice azione si è rivelata sinergica per offrire benefici ai tessuti. L’integratore è adatto ai vegani e non contiene additivi di sintesi.

Life Extension, Selenium Complex & Vitamin E

Life Extension, Selenium Complex & Vitamin E è un integratore vegano che permette di integrare all’interno dell’organismo sia il selenio sia la vitamina E. In questo modo, il prodotto si pone come un efficace soluzione antiossidante, utile per combattere lo stress ossidativo e i radicali liberi. Le capsule sono testate in laboratorio e prive di glutine.

NaturalHair

NaturalHair è un integratore per capelli con biotina, cheratina, zinco e selenio. Tale formulazione è studiata per supportare il benessere strutturale e funzionale della fibra capillare, ottimizzando l’afflusso di sangue e di nutrienti, ma anche fornendo elementi utili per il sostegno strutturale del capello. Lo Zinco, inoltre, ostacola l’attività eccessiva della 5-alfa reduttasi, un enzima che, se in eccesso, è associato a problemi di calvizie

Quando e come assumerli

Solitamente, l’assunzione di integratori a base di zinco e selenio varia nella posologia in base al prodotto e all’utilizzo previsto. La maggior parte degli integratori è pensata per rispettare una posologia di un’assunzione di una capsula\compressa al giorno, preferibilmente durante o dopo i pasti, in modo da migliorare l’assorbimento dei micronutrienti. È fondamentale non superare il dosaggio indicato sulla confezione o consigliato dal proprio medico. Nonostante gli integratori di zinco e selenio possano essere un valido alleato per il sistema immunitario e il benessere generale dell’organismo, un loro abuso può generare effetti collaterali e controindicazioni, talvolta anche serie.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.