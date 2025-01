Integratori di vitamina C: come e quali scegliere

La vitamina C (o acido ascorbico) è spesso associata alla lotta ai malanni di stagione, ma è davvero così? Gli integratori a base di vitamina C a cosa servono e quando andrebbero assunti?

Come scegliere gli integratori di vitamina C

La vitamina C è una delle molecole più famose al mondo e viene sempre tirata in ballo quando si parla di difese immunitarie e prevenzione dei malanni di stagione. E’ realmente così? Sicuramente l’acido ascorbico (vitamina C) è una molecola essenziale, che il nostro corpo non è in grado di produrre da solo e, per questo, deve essere introdotta attraverso gli alimenti. Alcune volte, però, la dieta è povera di agrumi, kiwi e altri alimenti vegetali ricchi di tale vitamina idrosolubile e per questo diventa necessaria l’assunzione di integratori e supplementazioni specifiche. In questo articolo del magazine di DiLei verranno analizzate le caratteristiche della vitamina C, le sue proprietà e controindicazioni e una selezione dei migliori integratori in commercio.

Integratori di vitamina C: come sceglierli

Scegliere un integratore a base di acido ascorbico può sembrare complesso, ma in realtà basta seguire delle semplici linee guida:

Benefici della vitamina C:

Supporto delle difese immunitarie

L’acido ascorbico è un elemento che contribuisce al buon funzionamento della risposta immunitaria, aiutando il corpo a combattere infezioni stagionali come raffreddore e influenza. Assumere vitamina C non permette di diventare immuni dalle infezioni, ma secondo gli studi permetterebbe una guarigione più rapida.

Potere antiossidante

Grazie alle sue proprietà antiossidanti, la vitamina C neutralizza i radicali liberi, riducendo lo stress ossidativo e proteggendo le cellule dai loro danni.

Sintesi del collagene

La vitamina C è fondamentale anche per la produzione di collagene, una proteina essenziale per la struttura della pelle, dei muscoli e delle articolazioni, ma anche dei capelli. Tale proprietà rende al vitamina C un ingrediente essenziale anche per numerosi prodotti cosmetici per il viso.

Assorbimento del ferro

L’assunzione di vitamina C favorisce l’assorbimento del ferro non eme (quello di origine vegetale), prevenendo carenze di ferro e contribuendo al benessere generale. Ciò permette di prevenire stati di anemia da carenza di ferro, correlati a pallore, sensibilità al freddo e stanchezza ricorrente.

Riduzione della fatica

Assumere la giusta dose di vitamina C contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento, soprattutto in periodi di stress fisico o mentale.

I 5 migliori integratori a base di vitamina C

Solgar Ester-C Plus

Questo integratore utilizza una forma di vitamina C tamponata con bioflavonoidi per ridurre l’acidità. Al suo interno contiene anche Ciliegia acerola, Rosa canina, flavonoidi e rutina, risultando ideale per chi ha uno stomaco sensibile ma vuole tutti i benefici della vitamina C.

Yamamoto Vitamina C

Un integratore innovativo del marchio Yamamoto, dedicato all’integrazione di vitamina C negli sportivi. Questa molecole, infatti, può essere estremamente utile per combattere lo stress ossidativo al quale possono essere sottoposti atleti e non solo.

Offerta Yamamoto Vitamina C 90 compresse da 1000 mg

Equilibra Vitamina C Retard

La formulazione di Equilibra è realizza utilizzando uno speciale formato di vitamina C a rilascio modificato. Queste compresse, infatti, rilasciano la Vitamina C gradualmente nel tempo (fino a 6 ore), per favorirne una progressiva assimilazione da parte dell’organismo. L’integratore è utile per combattere stanchezza e affaticamento e anche per aiutare a prevenire i malanni di stagione.

Offerta Equilibra Vitamina C Retard Rilascio graduale della vitamina C

Now Foods Vitamina C in Capsule

Capsule semplici da deglutire, con un mix di vitamina C e bioflavonoidi per potenziarne l’assorbimento intestinale e l’efficacia. Prodotto privo di glutine, soia e adatto a soggetti vegetariani.

Cebion Vitamina C

Un classico dell’integrazione a base di acido ascorbico, Cebion veicola 1 g di vitamina C per compressa effervescente.

Quando e come assumere gli integratori di vitamina C

Prima di ricorrete alla vitamina C sotto forma di supplementazioni è bene ricordare che una sana e variegata alimentazione è in grado di soddisfare il fabbisogno giornaliero di acido ascorbico, pari a 75 mg nell’adulto.

La vitamina C si può assumere in qualsiasi momento della giornata, preferibilmente durante i pasti per migliorarne l’assorbimento. I periodi consigliati per iniziare dei cicli di tale vitamina sono l‘autunno e l’inverno oppure momenti di particolare stress fisico.

In caso di fabbisogno aumentato (raffreddore, stress, sport intenso) si può arrivare fino a 1000 mg al giorno.

Controindicazioni

Sebbene la vitamina C sia sicura nell’assunzione attraverso gli integratori alimentari, può comunque avere effetti collaterali e controindicazione:

Disturbi gastrointestinali: assumere dosi elevate di vitamina C può avere effetti lassativi e generare crampi e dolori addominali.

assumere dosi elevate di vitamina C può avere effetti lassativi e generare crampi e dolori addominali. Calcoli renali: l’eccesso di vitamina C può aumentare il rischio di formazione di calcoli renali, soprattutto in persone che sono predisposte.

l’eccesso di vitamina C può aumentare il rischio di formazione di calcoli renali, soprattutto in persone che sono predisposte. Interazioni farmacologiche: questa molecole ad alti dosaggi può interferire con alcuni farmaci, come anticoagulanti e trattamenti per la chemioterapia .

questa molecole ad alti dosaggi può interferire con alcuni farmaci, come e trattamenti per la . Assunzione in gravidanza: sebbene sia importante durante la gravidanza, dosi troppo elevate devono essere evitate.

Prima di assumere integratori di vitamina C è necessario consultare sempre un medico per verificare il corretto dosaggio e l’effettiva utilità del trattamento di supplementazione.

